Возвращение
Украина будет частью Евросоюза. Никаких сфер российского влияния и серых зон больше не будет.
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Историческая ошибка, продолжавшаяся 300 лет, будет исправлена.
Большая цена
Для этого нужно выиграть две войны. против России и европейское будущее Украины.
Мы это сделаем. А сегодня можно просто радоваться. И вспомнить и поблагодарить каждого, кто сделал это возможным.
У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: