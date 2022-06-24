Возвращение

Украина будет частью Евросоюза. Никаких сфер российского влияния и серых зон больше не будет.

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Историческая ошибка, продолжавшаяся 300 лет, будет исправлена.

Большая цена

Для этого нужно выиграть две войны. против России и европейское будущее Украины.

Мы это сделаем. А сегодня можно просто радоваться. И вспомнить и поблагодарить каждого, кто сделал это возможным.

У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: