Медик оказывал женщине помощь во время обстрела в Харькове: жуткое видео
17 апреля 2022 , 19:22Читати новину українською
Россияне из артиллерии обстреляли центр Харькова. В результате атаки погибли пять человек, еще около 13 получили ранения.
Впоследствии в Сети появилось видео, которое показывает отважную работу медиков экстренной службы. Прямо во время обстрела один из врачей оставался рядом с раненой женщиной.
Подробности В результате обстрела центра Харькова погибли 5 человек, еще 13 – ранены
Вероятно, после первого обстрела женщина получила ранение ноги. Обстрел возобновился, когда пострадавшей оказывали помощь. Большинство людей скрылось в здании.
Лежите! Не вставайте,
– слышен на видео крик медика.
Он буквально собой прикрыл раненую женщину. Рядом с ним еще один раненый мужчина, который стонет от боли.
Кратко об обстреле в Харькове 17 апреля
- Харьковчане начали сообщать об обстреле центральной части города после 13:00. Впоследствии россияне обстреляли центр города.
- Они выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня. Разрушениям подверглись жилые и административные здания. В разных местах в центре города возникли пожары.
- От обстрелов погибли 5 человек, 13 ранены.
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