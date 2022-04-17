Медик оказывал женщине помощь во время обстрела в Харькове: жуткое видео

Россияне из артиллерии обстреляли центр Харькова. В результате атаки погибли пять человек, еще около 13 получили ранения.

Впоследствии в Сети появилось видео, которое показывает отважную работу медиков экстренной службы. Прямо во время обстрела один из врачей оставался рядом с раненой женщиной.

Подробности В результате обстрела центра Харькова погибли 5 человек, еще 13 – ранены

Вероятно, после первого обстрела женщина получила ранение ноги. Обстрел возобновился, когда пострадавшей оказывали помощь. Большинство людей скрылось в здании.

Лежите! Не вставайте,

– слышен на видео крик медика.

Он буквально собой прикрыл раненую женщину. Рядом с ним еще один раненый мужчина, который стонет от боли.

Кратко об обстреле в Харькове 17 апреля

Харьковчане начали сообщать об обстреле центральной части города после 13:00. Впоследствии россияне обстреляли центр города.

Они выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня. Разрушениям подверглись жилые и административные здания. В разных местах в центре города возникли пожары.

От обстрелов погибли 5 человек, 13 ранены.

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