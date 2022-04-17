В местах обстрелов работают спасатели

Сообщается, что по состоянию на 15:00 известно о пяти погибших и 13 раненых в результате обстрела Харькова. Это предварительные данные.

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Данные о пострадавших из-за обстрела предоставили в Департаменте здравоохранения в Харьковской ОВА.

Сообщается, что в местах обстрелов работают спасатели.

Отметим, что обстрелы произошли около 13:50. Тогда харьковчане начали сообщать об обстрелах центра города.

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