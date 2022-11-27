Били по ребрам и заставляли врать: как оккупанты заставляли медикиню Обидину давать "интервью"

Военного медика Викторию Обидину разлучили с маленькой дочерью во время эвакуации из "Азовстали". Женщину удалось освободить из российского плена только 17 октября.

В интервью 24 канала Виктория Обидина рассказала о 165 ужасных днях плена. Медик поделилась, как захватчики избивали ее и заставляли врать на камеру. Детальнее читайте дальше.

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Как россияне заставляли давать "интервью"

Виктория Обидина рассказала, что на эвакуацию из Мариуполя ехала вместе с 4-летней дочерью. Однако оккупанты их разлучили.

Захватчики перевезли женщину в Донецк. Там держали в отделении по борьбе с организованной преступностью.

После допросов Викторию вынудили дать так называемое "интервью" российским СМИ. Ее предупредили, что отказаться от комментариев невозможно.

На этом "интервью" не было и слова правды. Россияне сразу сказали все, что я должна говорить. Когда я этого не говорила, а пыталась своими словами однажды, то они останавливали съемку, били по ребрам и продолжали дальше снимать,

– подчеркнула Виктория Обидина.

Интервью с Викторией Обидиной: смотрите видео

Военный медик отметила, что на "Азовстали" было легче, потому что там она была свободна. В райотделе в Мангуше российские военные буквально выбивали из плененной показы.

Виктория одна из первых вышла с завода, который на тот момент еще держался. Поэтому россияне хотели получить информацию. Когда не получилось, закрыли на 2 дня в камере.