Били по ребрах і змушували брехати: як окупанти заставляли медикиню Обідіну давати "інтерв'ю"

Медокиню Вікторію Обідіну розлучили з маленькою донечкою під час евакуації з "Азовсталі". Жінку вдалося звільнити з російського полону лише 17 жовтня.

В інтерв'ю 24 каналу Вікторія Обідіна розповіла про 165 жахливих днів полону. Медикиня поділилася, як загарбники били її та змушували брехати на камеру. Детальніше читайте далі.

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Як росіяни змушували давати "інтерв'ю"

Вікторія Обідіна розповіла, що на евакуацію з Маріуполя їхала разом з 4-річною донькою. Однак, окупанти їх розлучили.

Загарбники перевезли жінку в Донецьк. Там тримали у відділку боротьби з організованою злочинністю.

Після багатьох допитів Вікторію змусили дати так зване "інтерв'ю" російським ЗМІ. Її попередили, що відмовитися від коментарів неможливо.

На цьому "інтерв'ю" не було й слова правди. Росіяни зразу сказали все, що я мала говорити. Коли я цього не говорила, а намагалася своїми словами якось, то вони зупиняли зйомку, били по ребрах і продовжували далі знімати,

– підкреслила Вікторія Обідіна.

Інтерв'ю з Вікторією Обідіною: дивіться відео

Медикиня зазначила, що на "Азовсталі" було легше, бо там вона була вільна. Натомість у райвідділку в Мангуші російські військові буквально вибивали з полоненої покази.

Вікторія одна з перших вийшла з заводу, який на той момент ще тримався. Тож росіяни хотіли отримати інформацію. Коли не вдавалося, – закрили на 2 дні в камері.