В понедельник, 11 августа, Дональд Трамп дал очередную пресс-конференцию, во время которой внезапно заявил, что едет в Россию. Это вызвало бурную реакцию в сети.

Некоторые предполагают, что знаменитый "peace deal" все же касался не Украины, а Соединенных Штатов. Лучшие реакции сети на последнюю пресс-конференцию Трампа собрал 24 Канал.

Как интернет реагирует на заявления Трампа?

Так, во время общения с журналистами Дональд Трамп сделал интересный анонс. Он заявил, что собирается "увидеться с Путиным" и "поехать в Россию в пятницу". Очевидно, это была оговорка – но в течение пресс-конференции президент США повторил это еще раз, что вызвало особую реакцию интернет-пользователей.

Трамп после пресс-конференции глазами украинцев / фото GONI

Хотя планы Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным на Аляске остались неизменными, теперь и сети иронизируют, что обмен территориями, похоже, планируется между США и Россией.

Как жители Аляски реагируют на заявление Трампа / фото GONI

"50 на 50, что он отдаст Аляску Путину", "Я думал, что встреча будет на Аляске... Что с этим человеком не так? Деменция, Дональд", "Нет, дедушка, ты едешь на Аляску – разве ты не знаешь разницы?" "Господи! Зефирный мозг нашего президента – это такой подарок для российских пропагандистов!" – реагируют пользователи соцсети Х.

Некоторые же предлагают Дональду Трампу отдать Аляску в обмен на мир.

Трамп решил вернуть Аляску России / скриншот 24 Канала

Путина, очевидно, тоже удивили заявления Трампа / фото OBOZ.UA

А вот кому было не весело – так это жителям Аляски, которые уже начали тревожиться из-за внезапной смены территориальной принадлежности.

Жители Аляски напоминают, что они в США / фото OBOZ.UA

Не обошлось без курьезных заявлений и в отношении Украины. Так, Дональд Трамп заявил, что Украина имела "тысячу миль океана".

"А у Украины, – многие люди этого не знают – была по большей части тысяча миль океана. И теперь почти все это потеряно, кроме небольшой полосы возле Одессы", – рассказывает неосведомленным слушателям Трамп.