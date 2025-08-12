Поездка в Россию и обмен Аляски: сеть взорвалась мемами после пресс-конференции Трампа
- На пресс-конференции Трамп заявил, что едет в Россию встретиться с Путиным, что вызвало реакцию в соцсетях.
- Сети иронизируют относительно возможного обмена Аляски между США и Россией, а жители Аляски выражают беспокойство.
- Трамп также сделал некорректное заявление о географическом положении Украины, отметив, что она имела "тысячу миль океана".
В понедельник, 11 августа, Дональд Трамп дал очередную пресс-конференцию, во время которой внезапно заявил, что едет в Россию. Это вызвало бурную реакцию в сети.
Некоторые предполагают, что знаменитый "peace deal" все же касался не Украины, а Соединенных Штатов. Лучшие реакции сети на последнюю пресс-конференцию Трампа собрал 24 Канал.
Как интернет реагирует на заявления Трампа?
Так, во время общения с журналистами Дональд Трамп сделал интересный анонс. Он заявил, что собирается "увидеться с Путиным" и "поехать в Россию в пятницу". Очевидно, это была оговорка – но в течение пресс-конференции президент США повторил это еще раз, что вызвало особую реакцию интернет-пользователей.
Трамп после пресс-конференции глазами украинцев / фото GONI
Хотя планы Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным на Аляске остались неизменными, теперь и сети иронизируют, что обмен территориями, похоже, планируется между США и Россией.
Как жители Аляски реагируют на заявление Трампа / фото GONI
"50 на 50, что он отдаст Аляску Путину", "Я думал, что встреча будет на Аляске... Что с этим человеком не так? Деменция, Дональд", "Нет, дедушка, ты едешь на Аляску – разве ты не знаешь разницы?" "Господи! Зефирный мозг нашего президента – это такой подарок для российских пропагандистов!" – реагируют пользователи соцсети Х.
Некоторые же предлагают Дональду Трампу отдать Аляску в обмен на мир.
Трамп решил вернуть Аляску России / скриншот 24 Канала
Путина, очевидно, тоже удивили заявления Трампа / фото OBOZ.UA
А вот кому было не весело – так это жителям Аляски, которые уже начали тревожиться из-за внезапной смены территориальной принадлежности.
Жители Аляски напоминают, что они в США / фото OBOZ.UA
Не обошлось без курьезных заявлений и в отношении Украины. Так, Дональд Трамп заявил, что Украина имела "тысячу миль океана".
"А у Украины, – многие люди этого не знают – была по большей части тысяча миль океана. И теперь почти все это потеряно, кроме небольшой полосы возле Одессы", – рассказывает неосведомленным слушателям Трамп.