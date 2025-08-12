У понеділок, 11 серпня, Дональд Трамп дав чергову пресконференцію, під час якої раптово заявив, що їде у Росію. Це викликало бурхливу реакцію у мережі.

Дехто припускає, що славнозвісний "peace deal" все ж стосувався не України, а Сполучених Штатів. Найкращі реакції мережі на останню пресконференцію Трампа зібрав 24 Канал.

Як інтернет реагує на заяви Трампа?

Так, під час спілкування з журналістами Дональд Трамп зробив цікавий анонс. Він заявив, що збирається "побачитися з Путіним" і "поїхати у Росію у п'ятницю". Вочевидь, це була обмовка – але впродовж пресконференції президент США повторив це ще раз, що викликало особливу реакцію інтернет-користувачів.

Трамп після пресконференції очима українців / фото GONI

Хоча плани Дональда Трампа зустрітися з Володимиром Путіним на Алясці лишилися незмінними, тепер і мережі іронізують, що обмін територіями, схоже, планується між США та Росією.

Як жителі Аляски реагують на заяву Трампа / фото GONI

"50 на 50, що він віддасть Аляску Путіну", "Я думав, що зустріч буде на Алясці... Що з цим чоловіком не так? Деменція, Дональде", "Ні, дідусю, ти їдеш на Аляску – хіба ти не знаєш різниці?" "Ісусе! Зефірний мозок нашого президента – це такий подарунок для російських пропагандистів!" – реагують користувачі соцмережі Х.

Деякі ж пропонують Дональду Трампу віддати Аляску в обмін на мир.

Трамп вирішив повернути Аляску Росії / скріншот 24 Каналу

Путіна, вочевидь, теж здивували заяви Трампа / фото OBOZ.UA

А от кому було не весело – так це жителям Аляски, які вже почали тривожитися через раптову зміну територіальної приналежності.

Жителі Аляски нагадують, що вони в США / фото OBOZ.UA

Не обійшлося без курйозних заяв й щодо України. Так, Дональд Трамп заявив, що Україна мала "тисячу миль океану".

"А в України, – багато людей цього не знає – була здебільшого тисяча миль океану. І тепер майже все це втрачено, окрім невеликої смуги біля Одеси", – розповідає необізнаним слухачам Трамп.