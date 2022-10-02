Меня трижды пронесло от смерти, – интервью с командиром минометной группы "Мастером"

Владислав Сергиенко пошел защищать Родину еще 24 февраля и стал командиром минометной группы. Борясь с врагом в Киевской области и на южном направлении, боец трижды был на грани жизни и смерти.

О начале войны, боях в Киевской области и на запорожском направлении, пленных российских военных и роли нового вооружения, предоставленного Западом, – в интервью сайту 24 канала рассказал командир отделения, командир минометной группы ССО "Азов" Киев Владислав Сергиенко (позывной "Мастер").

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"Враг был на подступе. Сидеть, сложа руки, нельзя было"

Почему вы решили вступить в ряды полка "Азов"?

По образованию я – учитель младших классов. Но к концу учебы понял, что это не мое и начал заниматься татуировками. Один из моих коллег из тату-салона ушел в "Азов". До 24 февраля я никак не был причастен к армии по состоянию здоровья. Но тут, когда началась эта война, не было сомнений.

25 февраля я уже вступил в полк. Враг был на подступах и сидеть, сложа руки, было нельзя. Я принял решение, что нужно идти. За полк "Азов" слышал много раньше, самое главное – это очень крутой полк и в нем нереально мотивированные люди.



Командир минометной группы ССО "Азов" Киев Владислав Сергиенко / Фото Алины Туришин, 24 канал

Каким вы помните 24 февраля?

Это как во всех фантастических фильмах, когда показывают новые гаджеты, которые сейчас для нас кажутся космосом. Есть такая теория, что власть делает информационные вбросы, чтобы люди были морально к чему-то готовы, когда придет время. Те же полеты на Марс и так далее, чтобы это не было чем-то странным для них. Так же и здесь. Перед войной было много информации о нападении России. Поэтому, когда это произошло, это был шок, конечно, но к этому люди уже немного были готовы.

Вечером 23 февраля мой родственник, также военнослужащий, сказал собрать мне сумку на черный день и снять деньги. Поэтому внутри я уже что-то понимал. Сходил в кино, лег спать, а в 5 утра позвонила сестра. Они живут возле аэродрома и их первыми начали бомбить. Она сказала мне, что началась война.

Какими были для вас бои в Киевской области?

Мы были в Мощуне. Там было весело. Это было в начале марта. И когда отогнали оккупантов от Киева, началось налаживание групп и тренировки. В конце апреля нас перебросили на Юг, а затем на Восток Украины. И сейчас мы базируемся между тремя областями – Запорожской, Донецкой и Днепропетровской.

"В боях сталкивались с чеченцами, десантниками, морпехами России"

Как бы вы охарактеризовали врага в Киевской области и в тех направлениях, где вы сейчас?

Когда смотришь новости, то создается впечатление, что они невежды, не имеющие вооружения. Нам так не везло. Мы сталкивались с разными подразделениями, теми же "псковскими десантниками", чеченцами, морской пехотой России. Первые стычки, в которых я участвовал, были с максимально квалифицированными, снаряженными и укомплектованными подразделениями.



Подразделение Владислава было в боях против профессиональных российских войск / Фото Алины Туришин, 24 канал

Что входит в ваши обязанности в качестве командира?

Это отчасти сержантские обязанности. Все построение, донесение информации бойцам от взводного, ротного по картам огня. На самих заданиях – привезти людей на позицию, проанализировать местность, расставить выгодно бойцов в точках наблюдения.

"В 2022 году идет война артиллерии и дронов. А техника России – совок-совком"

Какая ситуация на Запорожском направлении? Мы слышим информацию, что украинские защитники продвигаются там и возвращают наши территории.

Да, сейчас стало легче, потому что начало появляться вооружение. Запорожское направление – не столь активно по сравнению с Донецким, например. Но каждый день происходят перемены: то враг продвигается, то мы. Нет такого, что за день кто-нибудь проходит по десять километров. Сейчас уже и окопная война. И война в 2022 году – это война артиллерии и дронов. Пехота – это финальный этап. Даже танки идут не в первую очередь.

В каждом взводе есть специально обученные люди, умеющие управлять беспилотниками. Дроны привезли и сами же бойцы, многое предоставили волонтеры. Это постоянное наблюдение, потому что с неба видно больше. Это вычисление вражеской артиллерии и минометов. Потому что они бьют 24/7. И чтобы это предотвратить, нужно увидеть, откуда они стреляют, чтобы их перебить. Россияне также используют БПЛА. У них преимущественно есть "Орланы", а в последнее время еще и появились "Камикадзе", которые не просто наблюдают, а высекают тебя и сбрасывают что-нибудь сверху.



"Мастер" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Как бы вы охарактеризовали вооружение, которое есть у врага?

Они преобладают по количеству, хоть по качеству – это совок-совком. Это бесчисленное количество "Градов", артиллерии и минометов, танков. Когда у нас на задание выезжает два танка, например, то у них восемь или десять.

"Были три ситуации, где я чудом остался жив"

Какое сражение за эти несколько месяцев было для вас самым тяжелым?

Каждый бой – нелегкий. В предпоследнем выезде мы несколько недель стояли на самых крайних позициях. И с периодичностью 1,5 – 2 километра стояли наблюдательные пункты. Москали через "птички" посмотрели маршруты, чтобы найти тот, который не будет просматриваться, чтобы ближе подойти. Враг приблизился очень неожиданно.

Мы остались с дружескими войсками. Россияне пошли по ферме и меня отрезали. У них было большое преимущество в технике и людях. Наши начали отступать. Мой окоп находился за воротами. И чтобы перебежать, мне нужно было перейти несколько метров. Однако начался обстрел из минометов, БТР и стрелкового оружия. Все ушли, а мы остались вдвоем – нас стали окружать со всех сторон. В этой схватке было несколько трехсотых.



"Мастер" говорит, что сейчас идет война дронов и артиллерии / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мы прикрывали наших до последнего, потому что если бы этого не делали, то БТР мог бы их расстрелять в спину. Для отступления был только один путь. Мы забросали их гранатами и БТР. Мы вышли и пешком прошли около десяти километров до наших дружеских войск. Все это время мой взводный думал, что я уже двухсотый.

Один из моих собратьев сказал, что после этого выезда я могу больше ничего не бояться, потому что уже трижды меня пронесло от смерти. У меня было три ситуации, где я чудом остался в живых.

Второй случай – вражеский обстрел. Мы забежали в посадку и в окопе было пять человек. Двое с одной стороны, трое – с другой. И тут в окоп прилетел снаряд и упал между нами. К счастью, он не сдетонировал.

Третий случай был в Мощуне, когда наши дружеские силы из-за характера боя подумали, что нас уже выбили и там находится враг. Нас накрывало с самого утра до вечера. Со 180 градусов, с каждой точки в нашу сторону летели "Грады" или артиллерия. Сосны, которые были над нами тогда, сметало, как косой. Это был мой первый выезд.

Страшно всем. Трус от смелого отличается лишь тем, что трусу страшно и он убегает, а смелому страшно и он не убегает. Но нужно выполнять поставленные задачи.



Владислав попадал в три жестких ситуации, в которых выжил / Фото 24 канала, Алины Туришин

Какую роль в войне сейчас играет новое вооружение?

Оно начало появляться с апреля. Очень большая часть – это именно трофеи. Это как в какой-то игре, где на начальных уровнях у тебя есть один пистолет, а на 90-м уровне ты полностью увешан. Так же и у нас. Очень большая надежда на HIMARS, которые нам предоставили. Это вооружение смогло кардинально приостановить россиян и сломать их наступательные планы.

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В каком вооружении ощущается нехватка?

В технике и артиллерии.

Приходилось ли вам брать в плен россиян?

Именно мне нет, но наши собратья из соседнего взвода взяли в плен жителей из ОРДЛО. Каждый "не воевал, оружие в руки не брал, никого не убивал, не знает, что здесь делает, в плен попал случайно и им врали". Звучали все эти стандартные цитаты.