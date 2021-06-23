Мертвые дельфины посреди пляжа: сеть шокировали фото из оккупированного Крыма

В сети появились кадры из косы Беляус, что в оккупированном Крыму. Там прямо посреди пляжей лежат мертвые дельфины, которые уже начали разлагаться под палящим солнцем.

По словам местных жителей, трупы животных с пляжей никто не убирает. Именно поэтому людям приходится закапывать их в песок.

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Очевидцы жалуются, что трупы дельфинов разлагаются, поэтому в радиусе более 300 метров распространяется "невыносимый смрад". Из-за этого местные пытаются справиться с проблемой самостоятельно.

Сомневаемся, что это хорошая идея – присыпать песком 200 килограммов туш, которые разлагаются. Первый хороший ливень, и весь этот ужас снова будет на самом видном месте,

– говорят туристы.

Заметим, что по словам туристов, пока пляжи в оккупированном Крыму закрыты для посетителей. Купаться в море пока запрещено.



Мертвые дельфины на пляжах в оккупированном Крыму / Фото из соцсетей

Кроме этого, комментариях пользователи соцсетей написали, что на территории пляжа санатория "Донбасс" в оккупированной Ялте, труп маленького дельфина лежит уже давно – его никто не забирает.

"Бедные, и их достали в море. Биолог пишет причины, среди которых – загрязнение нефтью или военно-морские учения", – высказываются люди о причинах беды.

Дельфинов до сих пор не забрали

Жители заверили, что уже несколько раз обращались к оккупационной власти Окуневского сельского поселения, где выбросились из моря 5 дельфинов. Однако там на обращение якобы не реагируют. Как пишут СМИ оккупантов, ситуацию прокомментировал "глава" поселения. По словам Александра Шконды, очевидцы действительно сообщали ему об инциденте еще в первую неделю июня.

Как он объяснил, дельфинов закапывают соответствующие службы, если есть возможность отправить туда работников. Администрация Окуневки не занималась проблемой, поскольку местные уже сконтактировали с ветеринарной службой.