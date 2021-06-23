Мертві дельфіни посеред пляжів: мережу шокували фото з окупованого Криму

У мережі з'явилися кадри з коси Беляус, що в окупованому Криму. Там прямо посеред пляжів лежать мертві дельфіни, які вже почали розкладатися під палючим сонцем.

За словами місцевих жителів, трупи тварин з пляжів ніхто не прибирає. Саме тому, мовляв, людям доводиться закопувати їх у пісок.

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Очевидці скаржаться, що трупи дельфінів розкладаються, через це у радіусі понад 300 метрів поширюється "нестерпний сморід". Через це місцеві намагаються впоратися з проблемою самотужки.

Сумніваємось, що це хороша ідея – присипати піском 200 кілограмів туші, що розкладається. Перша хороша злива, і весь цей жах знову буде на найвиднішому місці,

– говорять туристи.

Зауважимо, за словами туристів, наразі пляжі в окупованому Криму закриті для відвідувачів. Купатися у морі поки що заборонено.



Мертві дельфіни на пляжах в окупованому Криму / Фото з соцмереж

Крім цього, коментарях користувачі соцмереж написали, що на території пляжу санаторію "Донбас" в окупованій Ялті, труп маленького дельфіна лежить вже давно – його ніхто не забирає.

"Бідні, і їх дістали в морі. Біолог пише причини, серед яких – забруднення нафтою або військово морські навчання", – висловлюються люди про причини біди.

Дельфінів досі не забрали

Жителі запевнили, що вже кілька разів зверталися до окупаційної влади Окуневського сільського поселення, де викинулися з моря 5 дельфінів. Проте там на звернення нібито не реагують. Як пишуть ЗМІ окупантів, ситуацію прокоментував "глава" поселення. За словами Олександра Шконди, очевидці справді повідомляли його про інцидент ще у перший тиждень червня.

Як він пояснив, дельфінів закопують відповідні служби, якщо є можливість відправити туди працівників. "Адміністрація" Окунівки не займалася проблемою, оскільки місцеві вже сконтактувалися з ветеринарною службою.