Победитель, побежденный или ничья? Как прошли местные выборы в Польше

"На местных выборах очень трудно сказать, кто выиграл, а кто проиграл", – прокомментировал итоги местных выборов в Польше премьер Дональд Туск, который после второго тура провел совещание по этому поводу. Действительно, оценить то, кто же на самом деле одержал победу непросто. Но все по порядку. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

В воскресенье, 21 апреля, в Польше состоялся второй тур местных выборов, во время которого поляки выбирали 748 воитов, бургомистров и мэров городов. С объявлением Государственной избирательной комиссией официальных результатов, которое состоялось 22 апреля, можно говорить о завершении избирательного соревнования в органы местного самоуправления.

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В целом во время двухтуровой гонки жители отдельных территориальных единиц определялись с составом местных органов власти страны. Поляки выбирали членов советов гмин (и районов в Варшаве), советов уездов, воеводских сеймиков, а также воитов, бургомистров и мэров городов.

Фактически местные выборы стали продолжением избирательного марафона, который начался в прошлом году с выборами в двухпалатный парламент (Сейм и Сенат) Польши и который должен завершиться в году следующем после президентских выборов.

Украина ощутила на себе влияние внутриполитических процессов соседней страны. В частности, из-за охоты за электоратом, были порождены так называемые "зерновой кризис" и кризис автоперевозчиков, когда те или иные политсилы или отдельные политики Польши начали использовать "украинский вопрос" для получения политических дивидендов. Так это было в контексте парламентской гонки, так это имело место перед выборами местными.

Туск vs Качиньский

Наиболее характерной чертой польских политических баталий было и остается противостояние между тяжеловесами Дональдом Туском и Ярославом Качиньским. И несмотря на то, что в Польше есть немало персоналий и проектов, которые участвуют в избирательных процессах, все вращается именно вокруг этих двух личностей и их борьбы.

Партия "Право и справедливость", лидером которой является Качиньский, в декабре прошлого года, после восьмилетнего правления, потеряла рычаги правления страной. Зато "Гражданская платформа" вместе с другими оппозиционными политсилами смогла создать коалицию, которая положила конец монополии "ПиС" на власть.

Однако, перейдя в оппозицию, "ПиС" продолжила противопоставлять себя "Платформе". Местные выборы это наглядно продемонстрировали.

Примечательно, что еще за несколько месяцев до первого тура политсила Туска лидировала во многих опросах. Был момент, когда казалось, что произойдет полный разгром "ПиС". Впрочем, ближе к апрелю начало проявляться то, что партия Качиньского смогла нарастить поддержку. Хотя с небольшим отрывом, но она все же вернулась на первое место в опросах.

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Так и подтвердилось. В первом туре, который состоялся 7 апреля, больше всего голосов, по данным Государственной избирательной комиссии Польши, получила "ПиС" – 34,27%. Это на несколько процентных пунктов больше, чем "Платформа", которая получила 30,59% поддержки.

Почему так произошло? Как избирательная кампания повлияла на окончательные результаты выборов в органы местного самоуправления Польши?

Охота за электоратом и разные предвыборные кампании

По этому поводу есть несколько мнений. Так, есть предположение, что правящая партия Туска не имела хорошей идеи для нарратива в этой кампании и что те польские граждане, которые ранее голосовали за "Платформу", почему-то не сделали этого сейчас.

Зато избиратели "ПиС" остались со своей политсилой, которые в значительной степени являются более лояльными и имеют психологическую связь с партией. А это, свою очередь, заставляет их голосовать на каждых выборах. Тем более политсила разработала неплохую предвыборную агитацию и представила 8 лет своего правления как ряд инвестиционных успехов без использования той агрессивной риторики, что была в парламентской кампании.

Кроме того, весомую роль сыграла мотивация. Если во время октябрьских выборов в парламент важнейшей задачей для электората "Платформы" было устранение "ПиС" от власти на общенациональном уровне, то в контексте местных выборов столь же сильного фактора, который бы мотивировал избирателей стоять в очередях для голосования, не было. Хотя и "Платформа" пыталась мобилизовать людей, подчеркивая, что на предыдущих выборах выиграла государство, а теперь должна отвоевать местное самоуправление.

Не исключено, что могла сыграть роль также борьба с наследием предшественников, как и с самими представителями прежней власти, которую правительство Туска начало почти сразу после прихода к власти. То есть мог быть фактор жертвенности.

Так, депутат Европарламента от "ПиС" Патрик Яки оценил, что итоги местных выборов дают шанс правым вернуться к власти. По его словам, результат партии Ярослава Качиньского был достигнут благодаря свидетельству Збигнева Зебро, который прервал свое лечение, чтобы появиться на место происшествия, когда польские службы обыскивали его дом. Именно это событие, со слов Яки, смобилизировало "патриотический лагерь".

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Имеется в виду то, когда 26 марта, по требованию польской прокуратуры, которая расследует использование средств Фонда справедливости, были проведены обыски в разных частях страны, в частности в доме бывшего министра юстиции Зебро. Тогда он прокомментировал ситуацию, назвав "зрелищем бандитизма и беззакония, за которое когда-то будут отвечать определенные люди".

Однако наиболее важным фактором сыграла охота за электоральной базой, в чем партия "Право и справедливость" заметно отметилась. Как и на многих предыдущих выборах эта политсила в основном опиралась на поддержку жителей сельской местности и социально зависимых слоев населения, то есть фермеров и пенсионеров. И она таки ее получила.

Указанное особенно важно для Украины, поскольку именно протесты польских фермеров повлияли на ситуацию на украинско-польской границе, а затем и на двусторонние отношения между странами. И, что главное, за этими акциями можно было заметить тех или иных политиков Польши, которые предпочитали заработать на этом политические капиталы. Среди них особенно заметными были представители "ПиС" и "Конфедерации".

Показательно, что последняя, возможно, и благодаря участию в акциях, сохранила свои позиции по сравнению с парламентской гонкой. Да еще и с относительно равномерной поддержкой в разных регионах страны. А это означает, что "конфедераты" и в дальнейшем будут бороться за власть, в частности на следующем этапе – выборах в Европейский парламент.

Кстати, от представителей этой политсилы уже звучат очередные одиозные заявления, в том числе и о будущем пребывания Польши в Европейском Союзе. Так, на днях кандидат в Европарламент от "Конфедерации" Анна Брылька призналась, что если бы состоялся референдум о членстве Польши в ЕС, она бы проголосовала за выход. Все потому, что Евросоюз якобы отбирает у Польши суверенитет, ускоряет процесс федерализации и тому подобное.

Так кто же победил?

Возвращаясь к главным соперникам и лидированию в первом туре "Права и справедливости", стоит отметить, что победы в процентном соотношении явно недостаточно для получения реальной власти. Ведь несмотря на то, что партия одержала победу на выборах в сеймики в семи воеводствах, не всеми будет возможность управлять самостоятельно. К примеру на Подляшье, придется договариваться с другими политсилами, не исключено, что с той же "Конфедерацией".

Указанное означает значительную потерю "ПиС" позиций по сравнению с предыдущими местными выборами 2018 года – когда было получено преимущество в 9 воеводствах. Кроме того, общая поддержка "ПиС" на местных выборах составила 34,27%, что является более низким показателем по сравнению с последними парламентскими выборами, где она составляла 35,38%.

Более того, даже в ключевых польских городах партия "ПиС" не смогла посадить своих представителей на мэрские кресла.

Один из наиболее ярких примеров – победа в первом туре действующего мэра Варшавы, выдвиженца от "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского, который набрал 57,41% голосов. Его главный оппонент Тобиаш Бохенский от "ПиС" проиграл с большим отрывом, получив 23,10% поддержки.

Тшасковский фактически дважды вошел в одну и ту же реку. Ведь в 2018 году он также победил в первом голосовании, набрав 56,67% голосов и тем самым преодолев поддерживаемого "ПиС" кандидата – вышеупомянутого Патрика Яки.

Кстати, именно Тшасковскому удалось на президентских выборах 2020 года выйти во второй тур и уступить президенту Польши Анджею Дуде с минимальным перевесом – менее 2%. А учитывая то, что по многим опросам он сохраняет высокую поддержку среди польских граждан и в дальнейшем будет продолжать руководить столицей страны, это может обеспечить ему неплохие шансы на президентских выборах 2025 года (Дуда завершит свою вторую каденцию). Если, конечно, от "Платформы" не выдвинут другого кандидата. К примеру, того же Дональда Туска (все будет зависеть от обстоятельств и амбиций самого премьера).

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Интересны результаты второго тура нынешних местных выборов, во время которого больше всего эмоций вызвала конкуренция в Кракове, где до последнего не было понятно, кто станет мэром города.

В конце концов, по данным Государственной избирательной комиссии Польши, победил депутат от "Платформы" Александер Мишальский, получив 51,04% голосов. Во время кампании он заявлял, что Краков при его мэрстве "будет городом перемен и городом для всех в формате диалога". Его соперник Лукаш Гибала, который баллотировался от собственного комитета, получил 48,96%.

Еще одно показательное голосование состоялось в Жешуве, где действующий мэр Конрад Фийолек получил 54,9% поддержки и таким образом снова стал руководителем столицы Подкарпатья. Его оппонент Вальдемар Шумны от "ПиС" набрал 45,10%.

Кстати, Фийолека можно назвать своеобразным первопроходцем на пути к свержению власти "ПиС". Ведь именно ему на досрочных выборах мэра Жешува 2021 года, будучи поддержанным в то время оппозиционными "Гражданской коалицией", "Левицей", "Польской крестьянской партией" и "Польшей-2050" Шимона Головни, удалось в первом туре с более чем двукратным отрывом победить кандидата от "ПиС" Еву Лениарт. А это, в свою очередь, воспринималось как первый звоночек о приближении финала правления "Объединенной правой", что и произошло после прошлогодних парламентских выборов.

Польша осталась разделенной

Как бы там ни было, местные выборы в Польше продемонстрировали, что страна над Вислой, по-прежнему, остается разделенной, где восток тяготеет к "Праву и справедливости", а центр и запад – к "Гражданской коалиции". Так что, и говорить о победителе нет возможности.

Остается надеяться, что "линия раскола" не приведет к еще большему противостоянию лагерей. Ведь от этого, в эпоху большой войны, могут проиграть все. Чего, очевидно, нельзя допустить.