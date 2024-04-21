Актуальны ли для нашего рынка мировые тренды маркетинга

Сфера маркетинга не существует отдельно в своем пузыре, поэтому события в Украине могут влиять, как на нее в целом, так и на тренды маркетинга на разных уровнях. Сюда можно добавить потребительское поведение, общественное мнение и подходы к бизнесу. Однако важно понимать, что это влияние будет зависеть от конкретной природы событий и их влияния на общество и бизнес.

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Кризисные ситуации в стране часто приводят к изменениям в потребительском подходе. Поэтому маркетологи должны адаптировать стратегии и учесть новые потребности и запросы потребителей. События, которые вызывают нестабильность или неопределенность в обществе могут также повлиять на уровень доверия. Поэтому маркетологи в своей работе должны обращать внимание на этот аспект и в соответствии с ним адаптировать коммуникационные стратегии.

Кризисные ситуации в стране также могут требовать от компаний корректив или изменений рекламных кампаний и опять же стратегий. Особенно важно избегать чувствительных тем или таких, которые срабатывают как "неприятный триггер" для общества. Ситуация внутри страны также может требовать от компаний более активного участия в общественных делах или благотворительных инициативах. Тогда маркетинг может менять свой вектор и быть более направленным на проекты с социальной ответственностью.

Важно понимать, что влияние событий на маркетинг и его тренды является динамичным и зависит от конкретного контекста. Маркетологи должны следить за развитием ситуации, адаптироваться и искать новые возможности в быстро меняющихся условиях.

Что касается мировых маркетинговых трендов, то, конечно, их нельзя выпускать из контекста, однако не все они будут актуальными для нас, и это нормально. Так сложилось не только из-за военного положения, а из-за особенностей рынка, менталитета и других обстоятельств. Украина может иметь свои свойства и требования, которые влияют на то, как компании адаптируют маркетинговые стратегии. Поэтому специалистам важно анализировать конкретный контекст и потребности рынка для успешной реализации стратегий.

Конечно, нельзя отбрасывать и тот факт, что, к сожалению, в нашей стране война и часто случаются трагические события. Маркетологам следует внимательно следить за ситуацией и подбирать коммуникацию на такой период, воздерживаться от развлекательного контента или выдерживать паузу в публикациях.

Маркетинг военного времени

Чтобы не только удержать свою аудиторию в сложные времена, но и получить благосклонность новых потребителей, компаниям необходимо осторожно вести себя в инфопространстве и изменить подход в пользу ответственного маркетинга. В частности внимание следует уделить следующему:

отказаться от стратегии замалчивания и избегания общественных тем, "не касающихся" бренда.

не паразитировать на войне и не использовать инфоповоды, связанные с событиями в стране, где это является лишним и неуместным;

демонстрировать прозрачную и понятную политическую, социальную, экологическую и культурную позицию и подтверждать это действиями, которые несут пользу людям (64% потребителей предпочитают бренды, которые занимаются социальными проблемами, а не чисто прибылью);

выполнять то, что компания обещает в своем ключевом коммуникационном сообщении и воздержаться от обещаний, в которых компания не уверена или не в состоянии выполнить;

стараться делать бренд более человечным и открытым – изменить фокус с потребителя на человека. Важно не демонстрировать желание получить прибыль от каждого "соприкосновения" с потребителем;

поддерживать оптимизм среди аудитории, благодаря коммуникации. Конечно, допустимо и даже нужно публиковать развлекательный контент, однако когда это уместно.

Также, если это возможно с продуктовой точки зрения, я бы советовала компаниям максимально упрощать опыт пользования определенным продуктом или предлагать новые фишки. Это поможет людям оптимизировать свое время на "пользовательские моменты" в условиях военного положения.

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Например, онлайн-банк запускает новый функционал, который упрощает расчеты в приложении для людей, которые вынуждены были выехать за границу, или оператор мобильной связи фактически объединяет разделенные войной семьи, предлагая специальные тарифы для украинцев.

Полномасштабная война изменила жизнь каждого человека и вместе с этим его отношение к брендам и потребительское поведение. При построении маркетинговой стратегии компаниям следует учитывать эти изменения и создавать прежде всего человечную, искреннюю и ответственную коммуникацию, в которой на первом месте всегда будут стоять общечеловеческие ценности.

Тренды маркетинга в 2024 году

В 2024 году мы уже увидели активное использование некоторых маркетинговых трендов, многие из которых только будут набирать обороты со временем. Ниже рассмотрим основные из них/

Искусственный интеллект

Активно ИИ начали использовать еще в 2023 году. Это инструмент, функционал и возможности которого развиваются в геометрической прогрессии. В сфере маркетинга сейчас ИИ часто используют для персонализации взаимодействия с клиентами, прогнозирования поведения покупателей и автоматизации маркетинговых кампаний.

Интерактивный контент

Создание контента, который привлекает пользователей и побуждает их к взаимодействию, например, через игры, опросы, викторины или интерактивные видео. Популярность таких сообщений и проектов стремительно растет и стимулирует аудиторию к большему вовлечению.

Персонализация

Глубокая персонализация маркетинговых сообщений с использованием данных о поведении и преимуществах для клиентов. Это еще один тренд, который перешел из прошлого года в текущий и позволяет формировать персонализированные предложения, которые обеспечивают более индивидуальный опыт для потребителей.

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Видеомаркетинг

Важным для привлечения пользователей остается использование компаниями видеоконтента, это мы увидели, в том числе, и в том году. Формат видео сохраняет свою популярность как эффективное средство взаимодействия с аудиторией – от историй в инстаграме до крупных рекламных кампаний в ютубе.

Социальная ответственность брендов

Потребители все больше ценят бренды, которые демонстрируют социальную ответственность и устойчивость. Тем более в условиях войны компаниям необходимо транслировать свою деятельность и позицию, по помощи и поддержке тех, кто в этом нуждается.

Инклюзивный маркетинг

Создание маркетинговых кампаний, которые отражают разнообразие и инклюзивность, чтобы охватить коммуникацией широкий круг аудитории.

Омниканальный маркетинг

Создание "бесшовного" опыта для потребителей через различные каналы, включая онлайн, офлайн, мобильные приложения и социальные сети. Чтобы эффективно донести свои сообщения до аудитории, с ней стоит общаться через различные каналы.

Использование 3D анимаций, гиперболизация и использование ИИ в видеоконтенте

Нельзя обойти также использование искусственного интеллекта и гиперболизации (3D анимация), которые помогают создать крутой и уникальный контент и условно "разбавить" свой медиаплан такими сообщениями. Это очень яркий вид контента, он действительно выделяет среди конкурентов. Подобные сообщения аудитория точно не пропустит. По опыту могу сказать, что такие видео просматривают не раз, чтобы понять: его создали человек или ИИ.

Эти тренды отражают постоянную эволюцию технологий и изменение поведения потребителей, поэтому компаниям важно адаптироваться к ним, чтобы оставаться конкурентоспособными.