Без помощи от США для Украины есть 2 варианта

Республиканцы снова добрые, а Белый дом и Пентагон включились в соревнование "кто главный спаситель" (быстро подпишут, быстро отправят).

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В общем у них новый раунд игры, а нам надо немного уменьшить эмоции. Помогает записывание в столбик. А также информированные люди как Уильям Бернс. Издание Politico передало два его тезиса. По мнению Бернса, если помощь от США не поступит быстро, то Украина может упасть до конца года, или же Владимир Путин сможет диктовать условия на переговорах. Запомним это, чуть позже раскроем.

Мир будет разрываться от другой повестки дня

Что у нас со сроками и событийным рядом? До первой декады июня фон следующий.

19 апреля – 1 июня – парламентские выборы в Индии. Они голосуют полтора месяца на 1 миллионе участков. Результаты 4 июня.

Небольшие выборы в Азии, в частности и регионального парламента в иракском Курдистане.

29 мая – выборы Национальной ассамблеи и "местных советов" в ЮАР. И еще в течение месяца 5 выборов в Африке.

2 июня – всеобщие выборы в Мексике. Тотальная перезагрузка. Выбирают президента (впервые будет женщина), Палату депутатов, Сенат республики, губернаторов и местные советы. Из мелкого – выборы в Панаме и Доминиканской республике.

Глобальные игроки будут отрывать свое внимание. Могут быть какие-то сюрпризы без выборов. Например, Грузия – это всегда ярко. Где-то тут же маячат Иран с Израилем, стаи хуситов и прочие нарушители спокойствия.

2 мая – местные выборы в Великобритании. Они могут зафиксировать насколько все плохо у правящей партии, а это добавит нервозности.

12 мая – президентские выборы в Литве (хоть здесь порядок).

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Пик электоральной активности в Европе будет 6 – 9 июня, когда будут избирать депутатов Европарламента (от этого зависит конфигурация Еврокомиссии). Также в этот период финишируют:

федеральные и местные выборы в Бельгии (9 июля);

парламентские выборы в Болгарии (9 июня);

местные выборы в Венгрии (9 июня);

местные выборы в Ирландии (7 июня);

местные и одни региональные выборы в Италии (8 – 9 июня);

местные выборы в Румынии (9 июня);

местные выборы на Мальте и на Кипре.

Европа будет разрываться между континентальной и локальной повестками. А потом начнется месячник наведения резкости.

3 – 15 июня – 50-й саммит глав государств G7 в Италии.

15 – 16 июня – саммит мира вблизи Люцерна (Швейцария). Куда делегаты от ключевых стран приедут со свежими вступительными от своих лидеров.

9 – 11 июля – саммит НАТО в Вашингтоне.

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Вся эта красота будет происходить на фоне Евро-24 с футбола (14 июня – 14 июля в Германии). Затем после короткой паузы Олимпиада в Париже (26 июля – 11 августа). Примерно с началом Олимпиады Европа и США уйдут в отпуск до сентября, а политические процессы – в тень, чтобы вернуться осенью в виде заготовок и финальной стадии выборов в США.

Итого, первый отрезок – до конца июля, 3 месяца.