Отпуск в Карабахе для "миротворцев" завершился

Начнем с цифр. Так называемый "российский миротворческий контингент" формировался на базе 15 отдельной мотострелковой бригады 2 Центрального военного округа (известной своими преступлениями в Броварском районе Киевской области) и составлял штатно 1960 человек.

Читайте также НАТО показало свою мощь в Израиле: что теперь делать Украине

Эти подразделения не имеют на вооружении тяжелой техники типа ОБТ, зато имеют полную штатную комплектацию из ББМ, преимущественно БТР-82А – 90 единиц. Кроме ББМ, подразделения полностью укомплектованы автомобильной и специальной техникой, около 400 единиц.

То есть в вопросах комплектацией техникой механизированной компоненты здесь более чем достаточно, что крайне редко для подразделения российских оккупантов в зоне боевых действий в Украине.

Также подразделения "РМК" были сформированы из кадровых военных, что значительно отличает их от состава большинства российских формирований, которые сейчас формируются из кого ни попадя, но есть нюанс. У кадровиков нет опыта боевых действий, который есть у кого ни попадя. В общем, для двух тысяч счастливчиков из "РМК", пребывание в Нагорном Карабахе было отпуском, а теперь их с предельно высокой вероятностью забросят в ад.

Конечно, 2 тысячи тел не сыграют особой погоды в зоне боевых действий, но в той зоне, где они появятся, определенное давление все же повысится. С учетом того, где оперирует 15 ОМСБр, это может быть район Авдеевки, либо Лиманское направление. Хотя, с учетом роста важности для вражеского командования наступления на Часов Яр, не исключено появление этих тел и в той локации.