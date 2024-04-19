Типичная практика для российских спецслужб

Мы видим, что российские спецслужбы готовы использовать для своих диверсионных действий территории других стран. Аэропорт "Жешув" – является хабом для получения Украиной стратегических грузов.

Читайте также Один важный нюанс, который выяснился после сбития Ту-22М3

Особой сенсационности в этом нет. Агенты спецслужб России уже были замечены во многих странах Запада, где совершали покушения на врагов режима, а также на бывших работников спецслужб России.

Мы хорошо знаем только о тех атаках, которые или закончились без результатов, или когда было очевидно, что их осуществляли именно представители спецслужб России. Как, например, с убийством Литвиненко в Лондоне или неудачным покушением на семью Скрипалей в Солсбери. Но надо осознавать, сколько агентам российских спецслужб удалось осуществить удачных покушений на врагов Кремля, об участии в которых россиян неизвестно, потому что они были тщательно замаскированы.

Готовность использовать гражданина другого государства для реализации большого политического убийства также является нормальной традицией для Лубянки. Стоит напомнить, что главного врага Иосифа Сталина Льва Троцкого убил гражданин Мексики и Испании, которого завербовали представители СССР. Убийство Троцкого именно иностранцем, а не гражданином СССР, позволило скрыть участие советских спецслужб в ликвидации одного из самых харизматичных оппонентов Сталина.

Можно по-разному относиться к Троцкому. Очевидно, что он не самый положительный исторический персонаж. Но то, что Сталин желал от него избавиться – неопровержимый исторический факт.

Заметьте Куда Россия отправит своих "миротворцев" из Карабаха

Ситуация с ликвидацией Зеленского российскими спецслужбами абсолютно аналогична. Для Путина Зеленский – как Троцкий для Сталина. Это человек, который возглавляет государство, которое Путин хочет ликвидировать, а его территорию присоединить к России. Это человек, возглавляющий институцию, которая в глазах Путина должна быть делегитимизирована и уничтожена. Российские спецслужбы могут думать, что убийство Зеленского поможет продвинуться в выполнении задачи, которую Путин перед ними поставил еще в 2022 году – сделать все, чтобы Украина исчезла с политической карты современного мира, или полностью вошла в сферу влияния России так, как это произошло с Беларусью. Мы видим, что Россия прилагает усилия к этим намерениям.

Пощечина НАТО и ЕС

Жешув – это действительно важный город. Теоретически, в нем могут быть организованы действия, которые приведут к гибели президента Украины. Именно из этого аэропорта могут происходить вылеты Зеленского с визитами в разные страны мира. В нем, как известно, происходило немало важных международных встреч. В Жешув прибывал президент США Джо Байден, когда совершал исторический визит в Украину.

Организовать покушение на Зеленского в этом аэропорту – это пощечина НАТО и ЕС и демонстрация их плохой системы безопасности. Это выполнение того поручения, которое Путин дал руководителю ФСБ Александру Бортникову и секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву – сделать все возможное для делегитимизации украинской власти и деградации украинского государства.

К теме НАТО показало свою мощь в Израиле: что теперь делать Украине

Это пощечина США, что Россия смогла организовать террористический акт в аэропорту, который принимал Байдена. Ведь тогда и Байден не может чувствовать себя в безопасности пока конкурирует с Путиным.

В странах мира есть немало агентов, которые только и ожидают приказа от Лубянки, чтобы начать действовать. Многие из этих агентов являются спящими и находятся в странах еще со времен СССР. Надо помнить, каковы реальные возможности российских спецслужб на территории бывших государств так называемого социалистического лагеря. Я уже и не говорю о возможностях России на территории стран, которые когда-то были в составе СССР. Мы понимаем, какое количество российской агентуры действует на нашей земле.