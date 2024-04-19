Типова практика для російських спецслужб

Ми бачимо, що російські спецслужби готові використати для своїх диверсійних дій території інших країн. Аеропорт "Жешув" – є хабом для отримання Україною стратегічних вантажів.

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Особливої сенсаційності в цьому нема. Агенти спецслужб Росії вже були помічені у багатьох країнах Заходу, де здійснювали замахи на ворогів режиму, а також на колишніх працівників спецслужб Росії.

Ми добре знаємо тільки про ті атаки, які або закінчилися без результатів, або коли було очевидно, що їх здійснювали саме представники спецслужб Росії. Як, наприклад, з вбивством Литвиненка у Лондоні чи невдалим замахом на сім'ю Скрипалів у Солсбері. Але треба усвідомлювати, скільки агентам російських спецслужб вдалося здійснити вдалих замахів на ворогів Кремля, про участь у яких росіян невідомо, бо вона була ретельно замаскована.

Готовність використати громадянина іншої держави для реалізації великого політичного вбивства також є нормальною традицією для Луб'янки. Варто нагадати, що головного ворога Йосипа Сталіна Льва Троцького вбив громадянин Мексики та Іспанії, якого завербували представники СРСР. Вбивство Троцького саме іноземцем, а не громадянином СРСР, дозволило приховати участь радянських спецслужб у ліквідації одного з найхаризматичніших опонентів Сталіна.

Можна по-різному ставитися до Троцького. Очевидно, що він не найпозитивніший історичний персонаж. Але те, що Сталін бажав його позбутися – неспростований історичний факт.

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Ситуація щодо ліквідації Зеленського російськими спецслужбами абсолютно аналогічна. Для Путіна Зеленський – як Троцький для Сталіна. Це людина, яка очолює державу, яку Путін хоче ліквідувати, а її територію приєднати до Росії. Це людина, яка очолює інституцію, яка в очах Путіна має бути делегітимізована і знищена. Російські спецслужби можуть думати, що вбивство Зеленського допоможе просунутися у виконанні завдання, яке Путін перед ними поставив ще у 2022 році – зробити все, щоб Україна зникла з політичної мапи сучасного світу, або повністю увійшла до сфери впливу Росії так, як це сталося з Білоруссю. Ми бачимо, що Росія докладає зусиль до цих намірів.

Ляпас НАТО і ЄС

Жешув – це дійсно важливе місто. Теоретично, у ньому можуть бути організовані дії, які призведуть до загибелі президента України. Саме з цього аеропорту можуть відбуватися вильоти Зеленського з візитами у різні країни світу. У ньому, як відомо, відбувалося чимало важливих міжнародних зустрічей. До Жешува прибував президент США Джо Байден, коли здійснював історичний візит в Україну.

Організувати замах на Зеленського у цьому аеропорту – це ляпас НАТО і ЄС та демонстрація їхньої поганої системи безпеки. Це виконання того доручення, яке Путін дав керівникові ФСБ Алєксандру Бортнікову та секретареві Ради безпеки Росії Ніколаю Патрушеву – зробити все можливе для делегітимізації української влади та деградації української держави.

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Це ляпас США, що Росія змогла організувати терористичний акт в аеропорті, який приймав Байдена. Адже тоді й Байден не може почуватися в безпеці поки конкурує з Путіним.

У країнах світу є чимало агентів, які тільки й очікують наказу від Луб'янки, щоб почати діяти. Багато з цих агентів є сплячими й перебувають у країнах ще з часів СРСР. Треба пам'ятати, якими є реальні можливості російських спецслужб на території колишніх держав так званого соціалістичного табору. Я вже й не кажу про можливості Росії на території країн, які колись були у складі СРСР. Ми розуміємо, яка кількість російської агентури діє на нашій землі.