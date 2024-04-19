Історія з Patriot розвивається краще, аніж ми думали
Якщо для когось важливо, то у склад екіпажу цього бомбардувальника входить чотири особи, тобто "концерт Кобзона" таки був.
Читайте також Куди Росія відправить своїх "миротворців" з Карабаху
Це подія буквально історично важлива, бо це вперше у воєнній історії збито бомбардувальник-ракетоносій, основне озброєння якого (ракета Х-22 з дальністю пуску від 300 до 600 кілометрів) в теорії взагалі дозволяло в будь-якому разі не потрапляти під вогонь протиповітряної оборони.
Саме через цей фактор раджу взагалі утриматись від спекуляцій "а чим збили", і заодно зупиняти тих, хто захоче поспекулювати. Ну, гарно горів, гарно упав – що ще треба?
Заодно пропоную на майбутнє уникати псевдоскептичних версій на тему "а це росіяни самі збили". Бо логічно – якщо росіяни такі ідіоти, то хто ми тоді, якщо проти таких просимо допомогу в усього світу?
Ще буквально кілька днів тому глава держави Володимир Зеленський говорив про критичний дефіцит зенітних ракет, а тут раптом різкий стрибок спроможностей. З цього випливає, що справа по додаткових Patriot рухається значно швидше, ніж про це офіційно заявляють західні лідери.
Чому окупанти атакували залізницю в Дніпрі
Якщо згадувати про ранковий удар ворога, то з поточних даних випливає, що основною ціллю став залізничний вузол в місті Дніпро. Росіяни могли піти на цей удар у сподіванні порушити систему логістичних комунікацій Сил оборони України на тлі масштабних наступальних дій армії Росії, що зараз відбуваються на Сході.
Цікаво НАТО показало свою потужність в Ізраїлі: що тепер робити Україні
Тим більш, якщо говорити про загальні тенденції, то з цифр зі зведень Генштабу прямо випливає, що цей "великий наступ" окупантів по факту відбувається – станом на ранок 19 квітня було понад 80 штурмів за минулу добу, при цьому чітко виділяються саме два головні напрямки удару. Про що ми нижче і поговоримо.
Великий наступ вже почався
- Бахмутський напрямок – саме тут наразі основний центр тяжіння російських атак. З нашої сторони тут основним засобом стримування виступає дуже активне застосування FPV-дронів.
- Новопавлівський напрямок – наразі другий за активністю російських атак, дрони наших воїнів тут також грають важливу роль у знищенні російських нападників.
- Авдіївський напрямок – продовжується успішне видавлювання окупантів з раніше захоплених позицій в районі Очеретиного.
- Куп'янський та Лиманський напрямки – після короткочасного сплеску атак росіяни чомусь знову перейшли до стану оперативної паузи. І оце "чомусь" пояснюється, наприклад, бойовою роботою ЗСУ.
- Південь загалом – Сили оборони України продовжують стримувати ворога у форматі "позиційного протистояння".