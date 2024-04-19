Історія з Patriot розвивається краще, аніж ми думали

Якщо для когось важливо, то у склад екіпажу цього бомбардувальника входить чотири особи, тобто "концерт Кобзона" таки був.

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Це подія буквально історично важлива, бо це вперше у воєнній історії збито бомбардувальник-ракетоносій, основне озброєння якого (ракета Х-22 з дальністю пуску від 300 до 600 кілометрів) в теорії взагалі дозволяло в будь-якому разі не потрапляти під вогонь протиповітряної оборони.

Саме через цей фактор раджу взагалі утриматись від спекуляцій "а чим збили", і заодно зупиняти тих, хто захоче поспекулювати. Ну, гарно горів, гарно упав – що ще треба?

Заодно пропоную на майбутнє уникати псевдоскептичних версій на тему "а це росіяни самі збили". Бо логічно – якщо росіяни такі ідіоти, то хто ми тоді, якщо проти таких просимо допомогу в усього світу?

Ще нюанс – були збиті дві надзвукові ракети Х-22 (вперше за час війни), і заодно збиті аж 11 ракет типів Х-59/69, якими росіяни знищили Трипільську ТЕС.

Ще буквально кілька днів тому глава держави Володимир Зеленський говорив про критичний дефіцит зенітних ракет, а тут раптом різкий стрибок спроможностей. З цього випливає, що справа по додаткових Patriot рухається значно швидше, ніж про це офіційно заявляють західні лідери.

Чому окупанти атакували залізницю в Дніпрі

Якщо згадувати про ранковий удар ворога, то з поточних даних випливає, що основною ціллю став залізничний вузол в місті Дніпро. Росіяни могли піти на цей удар у сподіванні порушити систему логістичних комунікацій Сил оборони України на тлі масштабних наступальних дій армії Росії, що зараз відбуваються на Сході.

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Тим більш, якщо говорити про загальні тенденції, то з цифр зі зведень Генштабу прямо випливає, що цей "великий наступ" окупантів по факту відбувається – станом на ранок 19 квітня було понад 80 штурмів за минулу добу, при цьому чітко виділяються саме два головні напрямки удару. Про що ми нижче і поговоримо.

Великий наступ вже почався