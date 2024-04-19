История с Patriot развивается лучше, чем мы думали

Если для кого-то важно, то в состав экипажа этого бомбардировщика входит четыре человека, то есть "концерт Кобзона" таки был.

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Это событие буквально исторически важное, потому что это впервые в военной истории сбит бомбардировщик-ракетоноситель, основное вооружение которого (ракета Х-22 с дальностью пуска от 300 до 600 километров) в теории вообще позволяло в любом случае не попадать под огонь противовоздушной обороны.

Именно из-за этого фактора советую вообще воздержаться от спекуляций "а чем сбили", и заодно останавливать тех, кто захочет поспекулировать. Ну, хорошо горел, хорошо упал – что еще надо?

Заодно предлагаю на будущее избегать псевдоскептических версий на тему "а это русские сами сбили". Потому что логично – если русские такие идиоты, то кто мы тогда, если против таких просим помощи у всего мира?

Еще нюанс – были сбиты две сверхзвуковые ракеты Х-22 (впервые за время войны), и заодно сбиты аж 11 ракет типов Х-59/69, которыми россияне уничтожили Трипольскую ТЭС.

Еще буквально несколько дней назад глава государства Владимир Зеленский говорил о критическом дефиците зенитных ракет, а тут вдруг резкий скачок возможностей. Из этого следует, что дело по дополнительным Patriot движется значительно быстрее, чем об этом официально заявляют западные лидеры.

Почему оккупанты атаковали железную дорогу в Днепре

Если вспоминать об утреннем ударе врага, то из текущих данных следует, что основной целью стал железнодорожный узел в городе Днепр. Россияне могли пойти на этот удар в надежде нарушить систему логистических коммуникаций Сил обороны Украины на фоне масштабных наступательных действий армии России, что сейчас происходят на Востоке.

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Тем более, если говорить об общих тенденциях, то из цифр из сводок Генштаба прямо следует, что это "большое наступление" оккупантов по факту происходит – по состоянию на утро 19 апреля было более 80 штурмов за минувшие сутки, при этом четко выделяются именно два главных направления удара. О чем мы ниже и поговорим.

Большое наступление уже началось