Без допомоги від США для України є 2 варіанти

Республіканці знову добрі, а Білий дім та Пентагон включилися у змагання "хто головний рятівник" (швидко підпишуть, швидко відправлять).

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Загалом у них новий раунд гри, а нам треба трохи зменшити емоції. Допомагає записування у стовпчик. А також поінформовані люди як Вільям Бернс. Видання Politico передало дві його тези. На думку Бернса, якщо допомога від США не надійде швидко, то Україна може впасти до кінця року, або ж Владімір Путін зможе диктувати умови на переговорах. Запам'ятаємо це, трохи згодом розкриємо.

Світ розриватиметься від іншого порядку денного

Що у нас з термінами та подієвим рядом? До першої декади червня фон наступний.

19 квітня – 1 червня – парламентські вибори в Індії. Вони голосують півтора місяця на 1 мільйоні дільниць. Результати 4 червня.

Невеликі вибори щодо Азії, зокрема і регіонального парламенту в іракському Курдистані.

29 травня – вибори Національної асамблеї та "місцевих рад" у ПАР. І ще протягом місяця 5 виборів в Африці.

2 червня – загальні вибори у Мексиці. Тотальне перезавантаження. Обирають президента (вперше буде жінка), Палату депутатів, Сенат республіки, губернаторів та місцеві ради. З дрібного – вибори в Панамі та Домініканській республіці.

Глобальні гравці відриватимуть свою увагу. Можуть бути якісь сюрпризи без виборів. Наприклад, Грузія – це завжди яскраво. Десь тут же маячать Іран з Ізраїлем, зграї хуситів та інші порушники спокою.

2 травня – місцеві вибори у Великій Британії. Вони можуть зафіксувати наскільки все погано у панівної партії, а це додасть нервозності.

12 травня – президентські вибори у Литві (хоч тут порядок).

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Пік електоральної активності в Європі буде 6 – 9 червня, коли обиратимуть депутатів Європарламенту (від цього залежить конфігурація Єврокомісії). Також у цей період фінішують:

федеральні та місцеві вибори у Бельгії (9 липня);

парламентські вибори у Болгарії (9 червня);

місцеві вибори в Угорщині (9 червня);

місцеві вибори в Ірландії (7 червня);

місцеві та одні регіональні вибори в Італії (8 – 9 червня);

місцеві вибори у Румунії (9 червня);

місцеві вибори на Мальті та на Кіпрі.

Європа розриватиметься між континентальною та локальною повістками. А потім розпочнеться місячник наведення різкості.

3 – 15 червня – 50-й саміт глав держав G7 в Італії.

15 – 16 червня – саміт миру поблизу Люцерна (Швейцарія). Куди делегати від ключових країн приїдуть зі свіжими вступними від своїх лідерів.

9 – 11 липня – саміт НАТО у Вашингтоні.

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Уся ця краса відбуватиметься на тлі Євро-24 з футболу (14 червня – 14 липня у Німеччині). Потім після короткої паузи Олімпіада в Парижі (26 липня – 11 серпня). Приблизно з початком Олімпіади Європа та США підуть у відпустку до вересня, а політичні процеси – у тінь, щоб повернутися восени у вигляді заготовок та фінальної стадії виборів у США.

Ото, перший відрізок – до кінця липня, 3 місяці.