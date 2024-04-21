Чи актуальні для нашого ринку світові тренди маркетингу

Сфера маркетингу не існує окремо у своїй бульбашці, тому події в Україні можуть впливати, як на неї загалом, так і на тренди маркетингу на різних рівнях. Сюди можна додати споживчу поведінку, громадську думку і підходи до бізнесу. Однак важливо розуміти, що цей вплив залежатиме від конкретної природи подій та їх впливу на суспільство й бізнес.

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Кризові ситуації в країні часто призводять до змін у споживчому підході. Тому маркетологи повинні адаптувати стратегії та врахувати нові потреби та запити споживачів. Події, які викликають нестабільність чи невизначеність у суспільстві можуть також вплинути на рівень довіри. Тому маркетологи у своїй роботі мають звертати увагу на цей аспект і відповідно до нього адаптувати комунікаційні стратегії.

Кризові ситуації в країні також можуть вимагати від компаній коректив чи змін рекламних кампаній і знову ж таки стратегій. Особливо важливо уникати чутливих тем чи таких, які спрацьовують як "неприємний тригер" для суспільства. Ситуація всередині країни також може вимагати від компаній більш активної участі у громадських справах чи благодійних ініціативах. Тоді маркетинг може змінювати свій вектор та бути більш спрямованим на проєкти з соціальною відповідальністю.

Важливо розуміти, що вплив подій на маркетинг та його тренди є динамічним і залежить від конкретного контексту. Маркетологи повинні слідкувати за розвитком ситуації, адаптуватися та шукати нові можливості у швидко змінюваних умовах.

Щодо світових маркетингових трендів, то, звісно, їх не можна випускати із контексту, проте не всі вони будуть актуальними для нас, і це нормально. Так склалось не лише через воєнний стан, а через особливості ринку, менталітету та інші обставини. Україна може мати свої властивості й вимоги, які впливають на те, як компанії адаптують маркетингові стратегії. Тож фахівцям важливо аналізувати конкретний контекст та потреби ринку для успішної реалізації стратегій.

Звісно, не можна відкидати й той факт, що, на жаль, в нашій країні війна і часто трапляються трагічні події. Маркетологам слід уважно стежити за ситуацією і підбирати комунікацію на такий період, утримуватись від розважального контенту чи витримувати паузу у публікаціях.

Маркетинг воєнного часу

Щоб не лише втримати свою аудиторію у складні часи, а ще й здобути прихильність нових споживачів, компаніям необхідно обережно поводитися в інфопросторі та змінити підхід на користь відповідального маркетингу. Зокрема увагу слід приділити наступному:

відмовитися від стратегії замовчування та уникнення суспільних тем, що "не стосуються" бренду.

не паразитувати на війні та не використовувати інфоприводи, пов'язані з подіями в країні, де це є зайвим та недоречним;

демонструвати прозору та зрозумілу політичну, соціальну, екологічну та культурну позицію і підтверджувати це діями, які несуть користь людям (64% споживачів надають перевагу брендам, що опікуються соціальними проблемами, а не суто прибутком);

виконувати те, що компанія обіцяє у своєму ключовому комунікаційному повідомленні та утриматись від обіцянок, які компанія не впевнена або не в змозі виконати;

намагатися робити бренд людянішим та відкритішим – змінити фокус зі споживача на людину. Важливо не демонструвати бажання отримати прибуток від кожного "дотику" зі споживачем;

підтримувати оптимізм серед аудиторії, завдяки комунікації. Звісно, допустимо і навіть потрібно публікувати розважальний контент, проте коли це доречно.

Також, якщо це можливо з продуктового погляду, я б радила компаніям максимально спрощувати досвід користування певним продуктом чи пропонувати нові фішки. Це допоможе людям оптимізувати свій час на "користувацькі моменти" в умовах воєнного стану.

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Наприклад, онлайн-банк запускає новий функціонал, який спрощує розрахунки в застосунку для людей, які змушені були виїхати за кордон, або оператор мобільного зв'язку фактично поєднує розділені війною сім'ї, пропонуючи спеціальні тарифи для українців.

Повномасштабна війна змінила життя кожної людини й разом з цим її ставлення до брендів та споживацьку поведінку. При побудові маркетингової стратегії компаніям варто зважати на ці зміни й створювати перш за все людяну, щиру та відповідальну комунікацію, в якій на першому місці завжди стоятимуть загальнолюдські цінності.

Тренди маркетингу у 2024 році

У 2024 році ми вже побачили активне використання деяких маркетингових трендів, багато з яких лише будуть набирати оберти з часом. Нижче розглянемо основні з них/

Штучний інтелект

Активно ШІ почали використовувати ще у 2023 році. Це інструмент, функціонал та можливості якого розвиваються у геометричній прогресії. У сфері маркетингу наразі ШІ часто використовують для персоналізації взаємодії з клієнтами, прогнозування поведінки покупців та автоматизації маркетингових кампаній.

Інтерактивний контент

Створення контенту, який залучає користувачів і спонукає їх до взаємодії, наприклад, через ігри, опитування, вікторини чи інтерактивні відео. Популярність таких дописів і проєктів стрімко зростає та стимулює аудиторію до більшого залучення.

Персоналізація

Глибша персоналізація маркетингових повідомлень з використанням даних про поведінку та переваги для клієнтів. Це ще один тренд, який перейшов із минулого року в поточний і дозволяє формувати персоналізовані пропозиції, які забезпечують більш індивідуальний досвід для споживачів.

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Відеомаркетинг

Важливим для залучення користувачів залишається використання компаніями відеоконтенту, це ми побачили зокрема й того року. Формат відео зберігає свою популярність як ефективний засіб взаємодії з аудиторією – від історій в інстаграмі до великих рекламних кампаній у ютубі.

Соціальна відповідальність брендів

Споживачі все більше цінують бренди, які демонструють соціальну відповідальність та стійкість. Тим паче в умовах війни компаніям необхідно транслювати свою діяльність та позицію, щодо допомоги та підтримки тих, хто цього потребує.

Інклюзивний маркетинг

Створення маркетингових кампаній, які відображають різноманітність та інклюзивність, щоб охопити комунікацією ширше коло аудиторії.

Омніканальний маркетинг

Створення "безшовного" досвіду для споживачів через різні канали, включаючи онлайн, офлайн, мобільні додатки та соціальні мережі. Щоб ефективно донести свої повідомлення до аудиторії, з нею варто спілкуватись через різні канали.

Використання 3D анімацій, гіперболізація та використання ШІ у відеоконтенті

Не можна оминути також використання штучного інтелекту та гіперболізації (3D анімація), які допомагають створити крутий та унікальний контент та умовно "розбавити" свій медіаплан такими дописами. Це дуже яскравий вид контенту, він справді виділяє серед конкурентів. Подібні дописи аудиторія точно не пропустить. З досвіду можу сказати, що такі відео переглядають не раз, щоб зрозуміти: його створили людина чи ШІ.

Ці тренди відображають постійну еволюцію технологій та зміну поведінки споживачів, тому компаніям важливо адаптуватися до них, щоб залишатися конкурентоспроможними.