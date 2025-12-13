Кабмин разрешил мгновенную отмену бронирования: кого это касается

В Украине изменили порядок аннулирования отсрочки от мобилизации для работников критически важных предприятий. Согласно новому постановлению Кабинета министров, в случае потери предприятием соответствующего статуса бронирование работников может быть отменено немедленно, без учета срока действия отсрочки.

Об этом сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи и криптографической защиты информации парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. В своем Telegram-канале он обнародовал текст постановления Кабмина №1608 от 8 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его телеграм-канал.

Что известно о новом постановлении?

В документе указано, что аннулирование бронирования без учета срока применяется к работникам предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных.

По словам Федиенко, если предприятие теряет статус критически важного или возникают другие определенные основания, отсрочка от мобилизации может быть отменена сразу, без ожидания завершения ранее установленного срока.

Народный депутат отметил, что основной целью изменений является расширение перечня субъектов, которые имеют право оформлять отсрочки для работников, а также усиление контроля и детализация процедуры бронирования, в частности через применение цифровых инструментов, в частности сервиса "Дія".

Постановление также дополняет перечень организаций, которые получают право бронировать работников. В него включено Общество Красного Креста Украины, а также украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Отдельно Федиенко обратил внимание, что постановление усиливает роль Межведомственной рабочей группы в установлении лимита бронирования: оформить отсрочку для более 50% работников можно будет только по ее рекомендации, тогда как раньше для этого было необходимо решение Министерства обороны Украины.

"Мне кажется, это усложняет процедуру, но делает ее более контролируемой", – сказал депутат.

