Сбитие рейса MH17 над Донбассом: ЕСПЧ отклонил жалобы против Украины

Родственники трех погибших на борту сбитого над Донбассом рейса MH17 считали, что Киев не принял соответствующих мер, чтобы обезопасить жизни их родных. Европейский Суд по правам человека отклонил эти жалобы.

Об этом говорится в решении Европейского Суда по правам человека, которое цитирует "Европейская правда"

Что известно о жалобах родственников жертв на борту MH17?

По данным ЕСПЧ, родственники погибших ссылались на статью 2 Европейской конвенции по правам человека. Они обвинили украинскую власть в не полном закрытии воздушного пространства над зоной боевых действий. По их словам, страна не приняла достаточных мер, чтобы сохранить жизнь их родственников.

По их мнению, Украина должна была знать, что оккупационные вооруженные формирования России могут иметь оружие, способное сбить гражданский самолет на высоте более 10 километров. Это, как указывали заявители, вытекало из факта продолжающейся войны и знаний о российском арсенале вооружения.

К какому решению пришел суд?

Как говорится в решении, ЕСПЧ не согласился с аргументами заявителей, которые якобы не могли эффективно решить вопрос в судах Украины. Поэтому родственники обратились сразу в ЕСПЧ.

Суд добавил, что после Скниловской трагедии Украина провела расследование, в результате которого обвиняемых привлекли к ответственности.

Отмечается, что кроме расследования теракта, Украина 17 июля 2014 года инициировала еще одно по авиационной безопасности. Впоследствии его передали Dutch Safety Board.

Судьи заявили, что "не могут спекулировать", знали ли органы гражданской авиации Украины или должны были знать о наличии у россиян ЗРК "Бук" по состоянию на 17 июля 2014 года. Так же они отказались спекулировать, или Украина должна была знать об отсутствии радара у комплекса, без которого ЗРК не разобрался, какая цель перед ним.

В решении также вспомнили следствие в Гааге, которое установило, что ЗРК "Бук" доставили из России на оккупированную боевиками территорию только поздно вечером 16 июля 2014 года.

В заключении ЕСПЧ решил, что заявители сначала должны были обратиться в суд в Украине. Поскольку возможности судебной системы национального уровня еще не были исчерпаны, жалобу признали неприемлемой.

