Збиття рейсу MH17 над Донбасом: ЄСПЛ відхилив скарги проти України

Родичі трьох загиблих на борту збитого над Донбасом рейсу MH17 вважали, що Київ не вжив відповідних заходів щоб убезпечити життів їхніх рідних. Європейський Суд з прав людини відхилив ці скарги.

Про це йдеться у рішенні Європейського Суду з прав людини, яке цитує "Європейська правда"

Що відомо про скарги родичів жертв на борту MH17?

За даними ЄСПЛ, родичі загиблих посилалися на статтю 2 Європейської конвенції з прав людини. Вони звинуватили українську владу у не повному закритті повітряного простору над зоною бойових дій. За їхніми словами, країна не вжила достатніх заходів, щоб зберегти життя їхніх родичів.

На їхню думку, Україна мала знати, що окупаційні збройні формування Росії можуть мати зброю, здатну збити цивільний літак на висоті понад 10 кілометрів. Це, як вказували заявники, випливало з факту триваючої війни та знань про російський арсенал озброєння.

Якого рішення дійшов суд?

Як йдеться у рішенні, ЄСПЛ не погодився з аргументами заявників, які нібито не могли ефективно розв'язати питання в судах України. Через це родичі звернулись одразу до ЄСПЛ.

Суд додав, що після Скнилівської трагедії Україна провела розслідування, в результаті якого обвинувачених притягнули до відповідальності.

Зазначається, що окрім розслідування теракту, Україна 17 липня 2014 року ініціювала ще одне щодо авіаційної безпеки. Згодом його передали Dutch Safety Board.

Судді заявили, що "не можуть спекулювати", чи органи цивільної авіації України знали чи мали знати про наявність у росіян ЗРК "Бук" станом на 17 липня 2014 року. Так само вони відмовилися спекулювати, чи Україна мала знати про відсутність радару у комплексу, без якого ЗРК не розібрався, яка ціль перед ним.

У рішенні також згадали слідство в Гаазі, яке встановило, що ЗРК "Бук" доправили з Росії на окуповану бойовиками територію лише пізно ввечері 16 липня 2014 року.

У висновку ЄСПЛ вирішив, що заявники спершу мали звернутись до суду в Україні. Оскільки можливості судової системи національного рівня ще не були вичерпані, скаргу визнали неприйнятною.

