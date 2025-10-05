Пилот российского вертолета Ми-8, сбитого украинскими военными FPV-дроном Shrike, оказался сыном действующего полковника армии России. Его отец является действующим командиром бригады армейской авиации.

FPV-дрон Shrike стоит всего 500 долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Силы обороны стабилизировали ситуацию в Ямполе Донецкой области, – Сырский

Что известно о гибели сына полковника России?

Погибшим оказался 27-летний старший лейтенант Михаил Авраменко с позывным "Амур". Он родился и учился в Ростове-на-Дону, где закончил летное училище. Его отец, полковник Олег Авраменко, возглавляет бригаду армейской авиации.

По словам отца, сын отправился воевать против Украины сразу после выпуска из училища и был в "самом пекле войны". Конкретные направления его службы не уточняются. Известно, что за участие в войне против Украины Авраменко получил две государственные награды. Похороны летчика должны состояться в Ростове-на-Дону.

Как украинские защитники сбили вертолет FPV-дроном?