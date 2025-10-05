Збитим за допомогою FPV-дрона гелікоптером Мі-8 керував 27-річний син поковника армії Росії
- Пілот збитого гелікоптера Мі-8, 27-річний Міхаіл Аврамєнко, був сином полковника армії Росії.
- Аврамєнко загинув під час війни проти України, отримавши перед цим дві державні нагороди.
Пілот російського гелікоптера Мі-8, збитого українськими військовими FPV-дроном Shrike, виявився сином чинного полковника армії Росії. Його батько є чинним командиром бригади армійської авіації.
FPV-дрон Shrike коштує всього 500 доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Дивіться також Сили оборони стабілізували ситуацію в Ямполі на Донеччині, – Сирський
Що відомо про загибель сина полковника Росії?
Загиблим виявився 27-річний старший лейтенант Міхаіл Аврамєнко з позивним "Амур". Він народився та навчався у Ростові-на-Дону, де закінчив льотне училище. Його батько, полковник Олєг Аврамєнко, очолює бригаду армійської авіації.
За словами батька, син вирушив воювати проти України одразу після випуску з училища й був у "самому пеклі війни". Конкретні напрямки його служби не уточнюються. Відомо, що за участь у війні проти України Аврамєнко отримав дві державні нагороди. Похорон льотчика має відбутися у Ростові-на-Дону.
Як українські захисники збили вертоліт FPV-дроном?
29 вересня українські Сили безпілотних систем за допомогою FPV-дрона Shrike знищили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 біля села Котлярівка на Донеччині.
Російський ударний гелікоптер Мі-8 коштує понад 10 мільйонів доларів, а дрон Shrike – 500 доларів.