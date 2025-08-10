В Министерстве иностранных дел Украины осудили "откровенно оскорбительную риторику" премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес Украины и украинского народа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий МИД.

Как в МИД Украины отреагировали на слова Фицо?

В МИД заявили, что после более трех лет полномасштабной войны премьер-министр Словакии Роберт Фицо так и не осознал истинных причин этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы,

– говорится в комментарии ведомства.

В министерстве также призвали воздерживаться от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повышать политические рейтинги партий через подобные заявления. По словам МИД, такая легкомысленность оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу.

Напомним, недавно Роберт Фицо, комментируя грядущую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сравнил ее с "дракой слонов", а Украину – с "травой", которая страдает от этого спора.

Для этого Фицо использовал африканскую поговорку.

Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, или слоны дерутся, или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава – в данном случае, Украина,

– заявил политик.

Тогда же словацкий премьер сказал, что российско-украинская война не имеет военного решения.