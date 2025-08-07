Сообщает 24 Канал со ссылкой на Teraz.

Почему Словакия отказывает гражданам в службе в ВСУ?

Пеллегрини отказал во всех запросах граждан о получении разрешения на службу в армиях других государств. С начала его каденции поступило семь таких заявлений, из которых три – в течение этого года.

В июле 2024 года двое граждан Словакии обратились с просьбой разрешить службу в Вооруженных силах Украины. Такое же количество заявлений было зарегистрировано в августе 2024 года. Еще два заявления президент получил в июле этого года. В том же месяце было подано одно заявление от гражданина Словакии на службу в Вооруженных силах России,

– сообщили в канцелярии президента Словакии.

В то же время сам Пеллегрини отметил, что придерживается своей позиции – "не позволять гражданам Словакии участвовать в вооруженных конфликтах в составе иностранных армий".

Он также подчеркнул, что Словакия, как член ЕС и НАТО, придерживается принципов международного права и поддерживает исключительно мирное урегулирование конфликтов.

Заметим, что согласно законодательству Словакии, служба в иностранных вооруженных силах может быть разрешена только президентом. Для этого гражданин должен подать соответствующее заявление в окружное управление, а согласовать ее должны Минобороны, МИД и Министерство внутренних дел.

К слову, в ВСУ служат добровольцы из 72 стран. Интересно, что 40% из них – представители Южной Америки.