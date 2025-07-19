Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на iRozhlas.

Смотрите также На Закарпатье задержали подозреваемого в поджоге церкви и создании враждебной надписи в отношении венгров

Почему поссорились чешская и словацкая полиция?

Как передает издание, в среду, 16 июля, словацкие правоохранители обнародовали информацию о задержании в Украине мужчины, который угрожал взрывами в школах Словакии и Чехии.

Этот шаг стал неожиданностью для чешских коллег, ведь словаки, мол, только помогали разоблачить преступника. К тому же они сначала не указали участие Чехии.

Более того, подозреваемого якобы финансировал субъект из России. Источники в чешской полиции считают, что словацкая сторона сознательно не упомянула о вероятной связи.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что чешская сторона не планировала публикаций без совместного согласования.

Словацкая полиция отреагировала на упреки, заявив, что это попытка чехов "преуменьшить их работу в медиа и навязать заговор о якобы умышленном сокрытии или выборочном обнародовании фактов".

В Словакии пока не подтверждают российский след. Представитель их полиции отметил, что расследование продолжается.

К слову, Словакия разблокирует согласование согласования 18-го пакета санкций ЕС против России только после того, как Еврокомиссия предоставит письменные гарантии по ценам на газ.