Задержать его удалось благодаря сведениям, которые получили полицейские и которые свидетельствуют о его причастности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатья.

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Что известно о поджоге церкви на Закарпатье?

28-летнего жителя села Паладь-Комаровцы правоохранители задержали в процессуальном порядке. Мотивы совершения преступления пока не известны, но их устанавливают.

Подозреваемому инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Напомним, что поджог произошел 16 июля в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что с венграми в этом регионе происходит "принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство и запугивание". Он также пообещал "не оставить это просто так".

Тогда в полиции Закарпатья подтвердили факт поджога храма. Правоохранители выяснили, что неизвестный проник на территорию церкви, поджег входную дверь и оставил надпись провокационного содержания, направленную на разжигание межнациональной розни.