Затримати його вдалося завдяки відомостям, які отримали поліціянти та які свідчать про його причетність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпаття.

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Що відомо про підпал церкви на Закарпатті?

28-річного жителя села Паладь-Комарівці правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Мотиви вчинення злочину наразі не відомі, але їх встановлюють.

Підозрюваному інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності й релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Нагадаємо, що підпал трапився 16 липня у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті. Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що з угорцями у цьому регіоні відбувається "примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання та залякування". Він також пообіцяв "не залишити це просто так".

Тоді в поліції Закарпаття підтвердили факт підпалу храму. Правоохоронці з'ясували, що невідомий проник на територію церкви, підпалив вхідні двері та залишив напис провокаційного змісту, спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.