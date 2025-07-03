Естонські правоохоронці повідомили, що злочинці діяли за завданням ГРУ, і обрали ресторан ціллю через його проукраїнську позицію та символічну назву. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ERR.

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Підпал через проукраїнську позицію

Ресторан "Слава Україні" став мішенню російських спецслужб через його назву та відкриту підтримку України. 33-річний Іван Кихаял отримав завдання від ГРУ спершу підпалити магазин COOP у Вируському повіті. За це йому заплатили близько 2 тисяч доларів.

Наступним завданням став підпал ресторану у столиці Естонії. Щоб реалізувати план підпалу ресторану, молодший Кихаял залучив свого повного тезку, старшого 38-річного Івана Кихаяла.

Як відбувався підпал в Талліні

У ніч на 31 січня старший зловмисник розбив вікно ресторану, облив його бензином і підпалив. Молодший фільмував злочин, аби надалі передати відео російським кураторам.

Незабаром ролик із підпалом з'явився на ютубі. Після скоєння підпалу обидва чоловіки втекли за кордон. Через 12 днів їх затримали правоохоронці в Італії. Після екстрадиції до Естонії їм було пред'явлено обвинувачення у підпалі та співпраці з іноземною розвідкою.

Естонський суд засудив молодшого Кихаяла до 6,5 року позбавлення волі. Старший отримав лише пів року ув'язнення, тож він зможе вийти на свободу вже у серпні 2025 року. Суд визнав мотиви підпалу безпосередньо пов'язаними із замовленням російської розвідки.

Нагадаємо, завербовані через телеграм-канали російські агенти підірвали легковий автомобіль з прокурором у Дніпрі 6 червня. Правоохоронець зазнав легких тілесних ушкоджень, а зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.