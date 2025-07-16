Спочатку про інцидент написав у Facebook прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а згодом з'явився коментар поліції регіону, передає 24 Канал.

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Що відомо про підпал церкви на Закарпатті?

Підпал стався 16 липня у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті. Невідомі після скоєння пожежі залишили на стіні напис: "мадярів на ножі". Угорський прем'єр заявив, що з угорцями у цьому регіоні відбувається примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання та залякування.

Ми не залишимо це просто так, можете на нас розраховувати!,

– додав Орбан.

Напис на церкві після підпалу / Фото з Facebook Віктора Орбана

У поліції Закарпаття підтвердили факт підпалу храму. Правоохоронці з'ясували, що невідомий проник на територію церкви, підпалив вхідні двері та залишив напис провокаційного змісту, спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями ККУ. Наразі встановлюють причетних до злочину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у примусовій мобілізації та закликав Європейський Союз втрутитись. За його словами, неможливо вести мову про євроінтеграцію, поки під час призову гинуть люди.