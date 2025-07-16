Сначала об инциденте написал в Facebook премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а впоследствии появился комментарий полиции региона, передает 24 Канал.
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Что известно о поджоге церкви на Закарпатье?
Поджог произошел 16 июля в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье. Неизвестные после совершения пожара оставили на стене надпись: "мадьяров на ножи". Венгерский премьер заявил, что с венграми в этом регионе происходит принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство и запугивание.
Мы не оставим это просто так, можете на нас рассчитывать!,
– добавил Орбан.
Надпись на церкви после поджога / Фото из Facebook Виктора Орбана
В полиции Закарпатья подтвердили факт поджога храма. Правоохранители выяснили, что неизвестный проник на территорию церкви, поджег входную дверь и оставил надпись провокационного содержания, направленную на разжигание межнациональной розни.
Полиция открыла уголовное производство по двум статьям УКУ. Сейчас устанавливают причастных к преступлению.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в принудительной мобилизации и призвал Европейский Союз вмешаться. По его словам, невозможно вести речь о евроинтеграции, пока во время призыва гибнут люди.