Сначала об инциденте написал в Facebook премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а впоследствии появился комментарий полиции региона, передает 24 Канал.

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Что известно о поджоге церкви на Закарпатье?

Поджог произошел 16 июля в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье. Неизвестные после совершения пожара оставили на стене надпись: "мадьяров на ножи". Венгерский премьер заявил, что с венграми в этом регионе происходит принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство и запугивание.

Мы не оставим это просто так, можете на нас рассчитывать!,

– добавил Орбан.

Надпись на церкви после поджога / Фото из Facebook Виктора Орбана

В полиции Закарпатья подтвердили факт поджога храма. Правоохранители выяснили, что неизвестный проник на территорию церкви, поджег входную дверь и оставил надпись провокационного содержания, направленную на разжигание межнациональной розни.

Полиция открыла уголовное производство по двум статьям УКУ. Сейчас устанавливают причастных к преступлению.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в принудительной мобилизации и призвал Европейский Союз вмешаться. По его словам, невозможно вести речь о евроинтеграции, пока во время призыва гибнут люди.