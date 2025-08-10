У Міністерстві закордонних справ України засудили "відверто образливу риторику" прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу України та українського народу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар МЗС.

Як в МЗС України відреагували на слова Фіцо?

В МЗС заявили, що після понад трьох років повномасштабної війни прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи,

– йдеться в коментарі відомства.

В міністерстві також закликали утримуватися від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищувати політичні рейтинги партій через подібні заяви. За словами МЗС, така легковажність ображає пам'ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу.

Нагадаємо, нещодавно Роберт Фіцо, коментуючи прийдешню зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, порівняв її з "бійкою слонів", а Україну – із "травою", яка страждає від цієї суперечки.

Для цього Фіцо використав африканську приказку.

Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в цьому випадку, Україна,

– заявив політик.

Тоді ж словацький прем'єр сказав, що російсько-українська війна не має військового вирішення.