Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як у Росії коментують зустріч президентів на Алясці?

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що Аляска є логічним місцем для зустрічі, оскільки США та Росія є близькими сусідами через Берингову протоку та мають спільні економічні інтереси на Алясці й в Арктичному регіоні.

Російський переговорник Кирило Дмитрієв, який був присутній на зустрічі Путіна зі Стівом Віткоффом 6 серпня, назвав Аляску "народженою в Росії американкою" та заявив, що вона символізує зв'язки між США та Росією.

Дмитрієв також вирішив згадати про "історичні зв'язки" Аляски з Російською православною церквою та колишню військову й економічну присутність Росії в регіоні.

Раніше російські посадовці та державні медіа неодноразово заявляли, що США повинні "повернути" Аляску Росії. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у січні 2024 року стверджував, що Росія може очікувати "будь-якого дня" на повернення Аляски – у відповідь на заяву Держдепартаменту США, який це заперечив.

Ведучі пропагандистських програм Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва у 2024 році також неодноразово повторювали, що США мають повернути Аляску Росії.

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін у липні 2022 року заявляв, що Росія висуне претензії на Аляску у разі заморожування США російських активів за кордоном.