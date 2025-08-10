Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Читайте також Чи запросять Зеленського на Аляску: ЗМІ зробили нові заяви про зустріч Путіна та Трампа

Чого очікувати від зустрічі Путіна і Трампа?

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський, очевидно, участі у саміті не братиме.

Путін, схоже, домігся цієї дипломатичної перемоги, вміло використавши свої останні переговори з американськими представниками,

– йдеться в матеріалі.

Це був вже знайомий для Трампа сценарій: жорстка риторика, потім м'який відступ і більше часу для Кремля.

За словами журналістів, наразі з'являються ознаки просування мирного процесу, який ще донедавна вважали мертвим. У The Economist також зазначають, що Путін запропонував обмежене перемир'я в повітрі та на морі перед самітом.

За словами джерел, можливий ще більший прорив, оскільки буде укладено ширший набір угод, щоб окреслити, як зрештою може виглядати заморожування конфлікту,

– додає видання.

Водночас позиції України, Росії та США залишаються далекими одна від одної, а справжні наміри Путіна викликають сумніви, адже обстріли продовжуються.

Нагадаємо, 9 серпня у Великій Британії пройшов саміт України з американськими та європейськими представниками. За даними ЗМІ, низка проведених зустрічей призвели до значного прогресу в припиненні війни в Україні.