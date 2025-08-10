Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Чего ожидать от встречи Путина и Трампа?

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, участия в саммите не будет принимать.

Путин, похоже, добился этой дипломатической победы, умело использовав свои последние переговоры с американскими представителями,

– говорится в материале.

Это был уже знакомый для Трампа сценарий: жесткая риторика, затем мягкое отступление и больше времени для Кремля.

По словам журналистов, сейчас появляются признаки продвижения мирного процесса, который еще недавно считали мертвым. В The Economist также отмечают, что Путин предложил ограниченное перемирие в воздухе и на море перед саммитом.

По словам источников, возможен еще больший прорыв, поскольку будет заключен более широкий набор соглашений, чтобы определить, как в конце концов может выглядеть замораживание конфликта,

– добавляет издание.

В то же время позиции Украины, России и США остаются далекими друг от друга, а истинные намерения Путина вызывают сомнения, ведь обстрелы продолжаются.

Напомним, 9 августа в Великобритании прошел саммит Украины с американскими и европейскими представителями. По данным СМИ, ряд проведенных встреч привели к значительному прогрессу в прекращении войны в Украине.