В частности, речь шла о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис премьер-министра Великобритании.

Какие результаты разговора Стармера и Макрона?

Британский и французский лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку президенту Зеленскому и обеспечению справедливого и длительного мира для украинского народа.

Они приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине и прекращение агрессивной войны России, а также обсудили, как продолжать тесное сотрудничество с президентом Трампом и президентом Зеленским в течение следующих дней,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что Стармер и Макрон договорились поддерживать тесный контакт.

К слову, оба лидера ранее уже реагировали на возможный визит Трампа и Путина на Аляску, выразив тогда поддержку Зеленскому и справедливому миру в Украине. К ним присоединились министры иностранных дел стран Балтии и Чехии.