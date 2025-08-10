Свою версию сообщили Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, передает 24 Канал. Американский президент якобы открыт к трехстороннему саммиту.

Пригласят ли Зеленского на Аляску?

Напомним, сначала несколько американских СМИ, в частности NBC News, заявили, якобы администрация Трампа рассматривает возможность пригласить на Аляску Зеленского.

Как пишет Reuters, на это в Белом доме ответили – президент США остается открытым к трехстороннему саммиту, однако сосредоточен на планировании двусторонней встречи с Путиным по его просьбе.

По версии The Washington Post, ссылающейся на знакомый с переговорами источник, пока украинского президента еще не приглашали.

К слову, Зеленский заявил, что предстоящая встреча лидеров на Аляске отдалена от реалий войны. Он также в очередной раз подчеркнул – мир невозможен без участия Украины.