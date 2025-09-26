Днем 26 сентября стало известно, что Киев ввел запрет на въезд представителям венгерской стороны. Это касается трех высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

Кому из венгров Украина запретила въезд и почему?

В посте Андрея Сибиги говорится, что это встречный шаг после действий венгерской стороны. Ведь "каждый акт неуважения со стороны Венгрии получит адекватный ответ, особенно неуважение к нашим военным".

Мы ввели запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников. Это наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет на въезд, который Венгрия ввела для ряда наших военных чиновников,

– сказано в сообщении.

Кому именно нельзя въезжать в Украину – не указано. Но можно предположить, что стало основанием для такого шага. Предположительно, это из-за недружественных действий Венгрии в отношении "Мадьяра".

В Венгрии запретили въезд Роберту Бровди ("Мадьяру")