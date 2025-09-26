Украина запретила въезд трем венгерским чиновникам
- Украина запретила въезд трем высокопоставленным венгерским чиновникам.
- Это ответ на действия Венгрии, которая ограничила въезд для украинских военных.
Днем 26 сентября стало известно, что Киев ввел запрет на въезд представителям венгерской стороны. Это касается трех высокопоставленных чиновников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.
Кому из венгров Украина запретила въезд и почему?
В посте Андрея Сибиги говорится, что это встречный шаг после действий венгерской стороны. Ведь "каждый акт неуважения со стороны Венгрии получит адекватный ответ, особенно неуважение к нашим военным".
Мы ввели запрет на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных чиновников. Это наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет на въезд, который Венгрия ввела для ряда наших военных чиновников,
– сказано в сообщении.
Кому именно нельзя въезжать в Украину – не указано. Но можно предположить, что стало основанием для такого шага. Предположительно, это из-за недружественных действий Венгрии в отношении "Мадьяра".
В Венгрии запретили въезд Роберту Бровди ("Мадьяру")
- "Мадьяр" – этнический венгр и командующий Силами беспилотных систем. После августовских украинских ударов по нефтепроводу "Дружба", по которому в Венгрию поставляют российскую нефть, Будапешт запретил Бровди въезд в страну и в Шенгенскую зону. Фактически запретив этим въезд на родину.
- Командующий отреагировал очень резко, сказав, что у венгерских властей руки по локоть в крови. Бровди назвал Сийярто танцором на костях и пообещал приехать в Венгрию уже тогда, когда у власти будет не Орбан.
- Польша предложила "Мадьяру" приехать к ним, если военный захочет отдохнуть за границей.
- Важно, что возмущение Венгрии прозвучало тогда, когда Россия в очередной раз атаковала Украину, убив детей.
- Украинский МИД не остался в стороне. Андрей Сибига обратился к венгерскому коллеге. "Насколько бесстыдно публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петер, если российский нефтепровод для тебя важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, – это моральный упадок. Венгрия стоит на неправильной стороне истории", – написал он.
- Также Украина вызвала венгерского посла и вручила ему ноту протеста. Киев призвал Будапешт воздерживаться от недружественных действий и взамен участвовать в конструктивном диалоге.