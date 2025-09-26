Україна заборонила в'їзд трьом угорським чиновникам
- Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським чиновникам.
- Це відповідь на дії Угорщини, яка обмежила в'їзд для українських військових.
Вдень 26 вересня стало відомо, що Київ запровадив заборону на в'їзд представникам угорської сторони. Це стосується трьох високопоставлених чиновників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.
Кому з угорців Україна заборонила в'їзд і чому?
В дописі Андрія Сибіги ідеться, що це зустрічний крок після дій угорської сторони. Адже "кожен акт неповаги з боку Угорщини отримає адекватну відповідь, особливо неповага до наших військових".
Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Це наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд, яку Угорщина запровадила для низки наших військових чиновників,
– сказано в повідомленні.
Кому саме не можна в'їжджати в Україну – не вказано. Але можна припустити, що стало підставою для такого кроку. Імовірно, це через недружні дії Угорщини щодо "Мадяра".
В Угорщині заборонили в'їзд Роберту Бровді ("Мадяру")
"Мадяр" – етнічний угорець і командувач Сил безпілотних систем. Після серпневих українських ударів по нафтопроводу "Дружба", яким в Угорщину постачають російську нафту, Будапешт заборонив Бровді в'їзд у країну та в Шенгенську зону. Фактично заборонивши цим в'їзд на батьківщину.
Командувач відреагував дуже різко, сказавши, що в угорської влади руки по лікоть у крові. Бровді назвав Сіярто танцюристом на кістках і пообіцяв приїхати до Угорщини вже тоді, коли при владі буде не Орбан.
Польща запропонувала "Мадяру" приїхати до них, якщо військовий захоче відпочити за кордоном.
Важливо, що обурення Угорщини пролунало тоді, коли Росія вкотре атакувала Україну, вбивши дітей.
Українське МЗС не лишилося осторонь. Андрій Сибіга звернувся до угорського колеги. "Наскільки безсоромно публікувати таке після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, – це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії", – написав він.
Також Україна викликала угорського посла та вручила йому ноту протесту. Київ закликав Будапешт утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу.