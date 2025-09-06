Укр Рус
6 сентября, 16:47
МиГ-29 из Азербайджана заметили над Украиной: передавали ли Киеву истребители

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Один из истребителей МиГ-29, ранее принадлежавший Азербайджану, был замечен в небе над Украиной с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.
  • Официальных заявлений о передаче самолетов Азербайджаном Украине не было, но предполагают, что по меньшей мере один из них удалось спасти после обстрела Львовского завода, где ремонтировались истребители до февраля 2022 года.

В небе над Украиной увидели один из самолетов, ранее принадлежавший Азербайджану. Известно, что до начала полномасштабного вторжения России три таких истребителя МиГ-29 ремонтировали во Львове.

Очевидно, несмотря на российские удары, по меньшей мере один самолет, вероятно, удалось спасти. Однако официальных заявлений о передаче такой помощи Украине не было. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The War Zone.

Получала ли Украина авиацию от Азербайджана?

Как пишет иностранное СМИ, недавно в сети начали распространяться фото истребителя МиГ-29 в небе над Украиной с камуфляжем, характерным для Воздушных сил Азербайджана. Судя по вооружению, журналисты предполагают, что самолет выполнял боевую задачу.

Как выглядел истребитель в воздухе: смотрите фото

Отмечается, еще до начала полномасштабного вторжения на Львовском авиационно-ремонтном заводе находились три истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана. После 24 февраля 2022 года предприятие стало одной из ключевых целей российских атак, ведь там ремонтировали иностранные и украинские истребители. В результате ракетного удара, вероятно, часть ангаров была повреждена.

Впрочем, судя по фото в сети, по меньшей мере один самолет смогли спасти. На снимках видно азербайджанский МиГ-29, но уже с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.

Однако официальных заявлений о передаче самолетов Азербайджаном не было. Журналисты предполагают, что страна могла дать "молчаливое согласие" на их использование.

Какие страны недавно передали авиацию Киеву?

  • Волонтеры из Чехии и Словакии передали Украине вертолет Black Hawk, который после оснащения оружием сможет выполнять боевые миссии. Например, на нем можно разместить противотанковые управляемые ракеты, пушки, пулеметы.

  • Германия готовится профинансировать усиление украинских Воздушных сил. Канцлер Мерц предложил ежегодно повышать способности украинской ПВО на 20% и присоединиться к производству украинских крылатых ракет.

  • Швеция планирует передать Украине снятые с эксплуатации самолеты радиолокационной разведки и управления. Вероятно, речь идет о передаче уже готовых самолетов. Швеция может снять их с боевого дежурства и эксплуатации.