МиГ-29 из Азербайджана заметили над Украиной: передавали ли Киеву истребители
- Один из истребителей МиГ-29, ранее принадлежавший Азербайджану, был замечен в небе над Украиной с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.
- Официальных заявлений о передаче самолетов Азербайджаном Украине не было, но предполагают, что по меньшей мере один из них удалось спасти после обстрела Львовского завода, где ремонтировались истребители до февраля 2022 года.
В небе над Украиной увидели один из самолетов, ранее принадлежавший Азербайджану. Известно, что до начала полномасштабного вторжения России три таких истребителя МиГ-29 ремонтировали во Львове.
Очевидно, несмотря на российские удары, по меньшей мере один самолет, вероятно, удалось спасти. Однако официальных заявлений о передаче такой помощи Украине не было. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The War Zone.
Получала ли Украина авиацию от Азербайджана?
Как пишет иностранное СМИ, недавно в сети начали распространяться фото истребителя МиГ-29 в небе над Украиной с камуфляжем, характерным для Воздушных сил Азербайджана. Судя по вооружению, журналисты предполагают, что самолет выполнял боевую задачу.
Отмечается, еще до начала полномасштабного вторжения на Львовском авиационно-ремонтном заводе находились три истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана. После 24 февраля 2022 года предприятие стало одной из ключевых целей российских атак, ведь там ремонтировали иностранные и украинские истребители. В результате ракетного удара, вероятно, часть ангаров была повреждена.
Впрочем, судя по фото в сети, по меньшей мере один самолет смогли спасти. На снимках видно азербайджанский МиГ-29, но уже с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.
Однако официальных заявлений о передаче самолетов Азербайджаном не было. Журналисты предполагают, что страна могла дать "молчаливое согласие" на их использование.
Какие страны недавно передали авиацию Киеву?
Волонтеры из Чехии и Словакии передали Украине вертолет Black Hawk, который после оснащения оружием сможет выполнять боевые миссии. Например, на нем можно разместить противотанковые управляемые ракеты, пушки, пулеметы.
Германия готовится профинансировать усиление украинских Воздушных сил. Канцлер Мерц предложил ежегодно повышать способности украинской ПВО на 20% и присоединиться к производству украинских крылатых ракет.
Швеция планирует передать Украине снятые с эксплуатации самолеты радиолокационной разведки и управления. Вероятно, речь идет о передаче уже готовых самолетов. Швеция может снять их с боевого дежурства и эксплуатации.