В небе над Украиной увидели один из самолетов, ранее принадлежавший Азербайджану. Известно, что до начала полномасштабного вторжения России три таких истребителя МиГ-29 ремонтировали во Львове.

Очевидно, несмотря на российские удары, по меньшей мере один самолет, вероятно, удалось спасти. Однако официальных заявлений о передаче такой помощи Украине не было. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The War Zone.

Получала ли Украина авиацию от Азербайджана?

Как пишет иностранное СМИ, недавно в сети начали распространяться фото истребителя МиГ-29 в небе над Украиной с камуфляжем, характерным для Воздушных сил Азербайджана. Судя по вооружению, журналисты предполагают, что самолет выполнял боевую задачу.

Отмечается, еще до начала полномасштабного вторжения на Львовском авиационно-ремонтном заводе находились три истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана. После 24 февраля 2022 года предприятие стало одной из ключевых целей российских атак, ведь там ремонтировали иностранные и украинские истребители. В результате ракетного удара, вероятно, часть ангаров была повреждена.

Впрочем, судя по фото в сети, по меньшей мере один самолет смогли спасти. На снимках видно азербайджанский МиГ-29, но уже с опознавательными знаками Воздушных Сил Украины.

Однако официальных заявлений о передаче самолетов Азербайджаном не было. Журналисты предполагают, что страна могла дать "молчаливое согласие" на их использование.

