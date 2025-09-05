Но, к сожалению, пока речь идет о мизерном количестве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aviationweek.

Смотрите также Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, – The Telegraph

Что известно о поставках ракет ERAM?

Издание пишет, что поставки ERAM представляют собой "новую парадигму скорости приобретения, разработки и массового производства оружия воздушного базирования для Пентагона".

Тендер на разработку и производство этих ракет был объявлен только в августе 2024 года, а первые поставки ожидаются уже в октябре 2025 года.

Украина может купить до 3 350 ракет ERAM, но первая партия будет мизерной. Речь идет всего о 10 ракетах.

Ожидается, что ситуация улучшится в 2026, ведь до конца октября этого года должна быть поставлена партия из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции. Они отдельно будут изготавливаться компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies.

Сейчас на эти ракеты претендуют сами Штаты, Украина и еще 2 иностранные военные клиенты.

Что известно о ракетах ERAM? Это относительно новая разработка, поэтому сведений мало. Однако, уже известно, что ракеты ERAM – это гибрид крылатых ракет и авиабомб.



Дальность поражения этих ракет от 200 до 460 километров, скорость полета – около 760 километров в час, вес боеприпаса – 227 килограммов, точность поражения – до 10 метров.



Ракеты ERAM могут запускать с Су-27, МиГ-29, F-16, а также, вероятно, с Mirage 2000.

Какие возможности получат ВСУ с ERAM?