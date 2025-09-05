Но, к сожалению, пока речь идет о мизерном количестве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aviationweek.
Что известно о поставках ракет ERAM?
Издание пишет, что поставки ERAM представляют собой "новую парадигму скорости приобретения, разработки и массового производства оружия воздушного базирования для Пентагона".
Тендер на разработку и производство этих ракет был объявлен только в августе 2024 года, а первые поставки ожидаются уже в октябре 2025 года.
Украина может купить до 3 350 ракет ERAM, но первая партия будет мизерной. Речь идет всего о 10 ракетах.
Ожидается, что ситуация улучшится в 2026, ведь до конца октября этого года должна быть поставлена партия из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции. Они отдельно будут изготавливаться компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies.
Сейчас на эти ракеты претендуют сами Штаты, Украина и еще 2 иностранные военные клиенты.
Что известно о ракетах ERAM?
Это относительно новая разработка, поэтому сведений мало. Однако, уже известно, что ракеты ERAM – это гибрид крылатых ракет и авиабомб.
Дальность поражения этих ракет от 200 до 460 километров, скорость полета – около 760 километров в час, вес боеприпаса – 227 килограммов, точность поражения – до 10 метров.
Ракеты ERAM могут запускать с Су-27, МиГ-29, F-16, а также, вероятно, с Mirage 2000.
Какие возможности получат ВСУ с ERAM?
- Военные эксперты отмечают, что ракеты ERAM могли бы изменить ситуацию на поле боя.
- Они являются многофункциональнымимогут сбивать крылатые ракеты, самолеты, быть перехватчиками баллистических ракет, а также поражать надводные корабли. Кроме того, учитывая дальность их работы, то самолетам не придется подходить слишком близко к линии боевого соприкосновения на низких высотах и подвергаться опасности.
- Особенностью ERAM является то, что это высокоточное оружие массового производства, а потому их изготовление не займет много времени.