Есть информация, что США могут передать около 3 тысяч ракет ERAM. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, заметив, что они напоминают КАБ с двигателем.

Смотрите также Летучая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атаковала Украину 28 августа

Как ракеты ERAM помогут фронту?

"Дальность таких ракето-бомберов составляет до 450 километров. Это очень важное средство, которое могло бы изменить ситуацию на поле боя. Ведь КАБов с дальностью несколько сотен километров сейчас очень не хватает украинским военным, нашей авиации", – сказал Михаил Самусь.

Россияне забрасывают нас своими авиабомбами на протяжении нескольких лет. Мы имеем французские HAMMER и американские JDAM, но их недостаточно. Более 3 тысяч КАБов в год – примерно то, что нам нужно. Также не стоит забывать об украинских разработках, которые через некоторое время должны поступить на фронт.

Относительно ударов по территории России, то Трамп использует этот фактор для давления на Киев и Москву, чтобы приближать время мирного соглашения. Он очень хочет посадить две стороны за стол переговоров. Фактор территорий – это метод давления на Путина,

– отметил Михаил Самусь.

Но, как правило, Трамп не принимает решение о дальнобойных ударах по России, чтобы не потерять "карту", которую сможет использовать на переговорах. Президент США до сих пор верит, что договорится с российским диктатором.

Если бы нам действительно передали 3350 ракето-бомб ERAM и мы начнем бить ими по всей линии фронта, в частности по Крыму, то этого будет достаточно, чтобы использовать их эффективно. Относительно российской территории, то неплохо применять там наши ракеты и дроны.

"Если ракета "Фламинго" пойдет в серийное производство и будет эффективной, то уже не нужны никакие разрешения на удары. Это самое главное – возможность бить по России, не ожидая согласования", – отметил Михаил Самусь.

Что известно о передаче ERAM Украине?