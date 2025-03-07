Проблема не с "Кинжалами": экс-офицер Воздушных сил сказал, почему стало меньше вылетов МиГ-31К

В последнее время россияне значительно меньше используют истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Хотя раньше враг чуть ли не ежедневно совершал вылеты, в том числе тренировочные.

С чем это может быть связано, рассказал 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. Он добавил, что на самом деле проблема не с "Кинжалами", а с самими самолетами МиГ-31К.

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Почему россияне стали реже использовать МиГ-31К

МиГ-31К – это старый советский самолет, который был переделан для эксплуатации ракет типа "Кинжал". Истребитель не имеет никаких систем самозащиты от возможных средств поражения, то есть не имеет средств радиолокации. Их сняли с самолета, потому что средство РЛС, которое на нем было установлено, весит около 1 тонны.

Для того чтобы уменьшить вес самолета, РЛС убрали,

– отметил Храпчинский.

Двигатели МиГ-31К имеют очень ограниченный ресурс работы. Даже имитация пуска ракеты "Кинжал" будет стоить самолету значительного времени эксплуатационных часов.

Самолет МиГ-31К может сделать только 75 пусков, после чего нужно заменять двигатель,

– сказал экс-офицер Воздушных сил.

По его словам, перерывы между использованием МиГ-31К показывают, что самолеты требуют или ремонта, или межрегламентного ремонта, чтобы в дальнейшем их можно было эксплуатировать.

К тому же когда эти самолеты базировались в Беларуси у них часто были пожары, в частности из-за возгорания во внутренней камере двигателей. Так что, самая большая проблема МиГ-31К в двигателях, поэтому сейчас Россия их меньше эксплуатирует.

К слову, базовая оценка возможного количества МиГ-31 на хранении у россиян может варьироваться в диапазоне от 130 до 150 машин. Однако цифра может оказаться меньше.