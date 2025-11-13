"Это мой единственный брат": сестра Миндича отказалась говорить, где он сейчас находится, – Слідство․Інфо
- Сестра бизнесмена Миндича отказалась раскрывать журналистам его местонахождение.
- Она также не прокомментировала информацию о возможной покупке недвижимости в Швейцарии.
Сестра бизнесмена Тимура Миндича, который попал в громкий коррупционный скандал, отказалась рассказывать, где он сейчас находится. Также она не прокомментировала информацию о покупке недвижимости в Швейцарии.
Об этом стало известно по результатам разговора журналистов с Любой Миндич в четверг, 13 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Слідство.Інфо.
Что сказала сестра Миндича журналистам?
У женщины поинтересовались, известно ли ей о том, где сейчас находится Тимур Миндич. В ответ она сказала, что не готова предоставлять какую-либо информацию по этому поводу, аргументировав это тем, что он является ее братом.
Тимур Миндич – это мой единственный брат. Я, честно говоря, не готова предоставлять информацию, где он находится. Простите,
– ответила она.
По ее словам, она не помнит точно, когда они общались в последний раз. Подробности или любые новые контакты она не указала. Также у нее также спросили об упоминаниях в обнародованных НАБУ записях.
В частности, говорится о покупке дома в Швейцарии стоимостью шесть миллионов. В то же время женщина в свою очередь отказалась комментировать эти данные, сказав, что "не готова обсуждать" соответствующую информацию.
О каком доме идет речь?
Согласно обнародованным фрагментам разговоров, собеседники Карлсон (Тимур Миндич) и Шугерман (Александр Цукерман) обсуждали, что сестра Миндича якобы планирует приобрести недвижимость в Швейцарии.
На опубликованных записях слышно "три сейчас, потом через месяц еще три", что, вероятно, означает сумму дома.
Что известно о скандале с Миндичем?
В понедельник, 10 ноября, НАБУ и САП сообщили о том, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. С обысками пришли к экс-министру Герману Галущенко и Тимуру Миндичу.
Впрочем, Миндич пересек границу в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартирах в доме на улице Грушевского в Киеве. К слову, обыски помещений продолжались почти 12 часов – до около 17:0.
В Госпогранслужбе отмечали, что Тимур Миндич выехал из Украины на законных основаниях со всеми необходимыми документами. Также в отношении бизнесмена не устанавливали ограничений по пересечению им границы.