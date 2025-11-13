"Это мой единственный брат": сестра Миндича отказалась говорить, где он сейчас находится, – Слідство․Інфо

Сестра бизнесмена Тимура Миндича, который попал в громкий коррупционный скандал, отказалась рассказывать, где он сейчас находится. Также она не прокомментировала информацию о покупке недвижимости в Швейцарии.

Об этом стало известно по результатам разговора журналистов с Любой Миндич в четверг, 13 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Слідство.Інфо.

Смотрите также Операция "Мидас", друг президента и Че Гевара: кто есть кто в масштабной схеме хищения миллионов в энергетике

Что сказала сестра Миндича журналистам?

У женщины поинтересовались, известно ли ей о том, где сейчас находится Тимур Миндич. В ответ она сказала, что не готова предоставлять какую-либо информацию по этому поводу, аргументировав это тем, что он является ее братом.

Тимур Миндич – это мой единственный брат. Я, честно говоря, не готова предоставлять информацию, где он находится. Простите,

– ответила она.

По ее словам, она не помнит точно, когда они общались в последний раз. Подробности или любые новые контакты она не указала. Также у нее также спросили об упоминаниях в обнародованных НАБУ записях.

В частности, говорится о покупке дома в Швейцарии стоимостью шесть миллионов. В то же время женщина в свою очередь отказалась комментировать эти данные, сказав, что "не готова обсуждать" соответствующую информацию.

О каком доме идет речь?

Согласно обнародованным фрагментам разговоров, собеседники Карлсон (Тимур Миндич) и Шугерман (Александр Цукерман) обсуждали, что сестра Миндича якобы планирует приобрести недвижимость в Швейцарии.

На опубликованных записях слышно "три сейчас, потом через месяц еще три", что, вероятно, означает сумму дома.

Что известно о скандале с Миндичем?