"Це мій єдиний брат": сестра Міндіча відмовилась казати, де він зараз перебуває, – Слідство․Інфо
- Сестра бізнесмена Міндіча відмовилася розкривати журналістам його місцеперебування.
- Вона також не прокоментувала інформацію про можливу купівлю нерухомості у Швейцарії.
Сестра бізнесмена Тимура Міндіча, який втрапив у гучний корупційний скандал, відмовилася розповідати, де він зараз перебуває. Також вона не прокоментувала інформацію про купівлю нерухомості у Швейцарії.
Про це стало відомо за результатами розмови журналістів з Любою Міндіч у четвер, 13 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Слідство.Інфо.
Дивіться також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці
Що сказала сестра Міндіча журналістам?
У жінки поцікавилися, чи відомо їй про те, де зараз перебуває Тимур Міндіч. У відповідь вона сказала, що не готова надавати будь-яку інформацію з цього приводу, аргументувавши це тим, що він є її братом.
Тимур Міндіч – це мій єдиний брат. Я, чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він знаходиться. Пробачте,
– відповіла вона.
За її словами, вона не пам'ятає достеменно, коли вони спілкувалися востаннє. Подробиці чи будь-які нові контакти вона не вказала. Також у неї також запитали про згадки в оприлюднених НАБУ записах.
Зокрема, йдеться про купівлю будинку у Швейцарії вартістю шість мільйонів. Водночас жінка своєю чергою відмовилась коментувати ці дані, сказавши, що "не готова обговорювати" відповідну інформацію.
Про який будинок ідеться?
Згідно з оприлюдненими фрагментами розмов, співрозмовники Карлсон (Тимур Міндіч) та Шугерман (Олександр Цукерман) обговорювали, що сестра Міндіча нібито планує придбати нерухомість у Швейцарії.
На опублікованих записах чути "три зараз, потім через місяць ще три", що, ймовірно, означає суму будинку.
Що відомо про скандал з Міндічем?
У понеділок, 10 листопада, НАБУ та САП повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. З обшуками прийшли до ексміністра Германа Галущенка та Тимура Міндіча.
Утім, Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі за 4,5 години до обшуків у його квартирах у будинку на вулиці Грушевського в Києві. До слова, обшуки приміщень тривали майже 12 годин – до близько 17:0.
У Держприкордонслужбі зазначали, що Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах з усіма необхідними документами. Також стосовно бізнесмена не встановлювали обмежень щодо перетину ним кордону.