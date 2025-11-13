Про це стало відомо за результатами розмови журналістів з Любою Міндіч у четвер, 13 листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на Слідство.Інфо.

Що сказала сестра Міндіча журналістам?

У жінки поцікавилися, чи відомо їй про те, де зараз перебуває Тимур Міндіч. У відповідь вона сказала, що не готова надавати будь-яку інформацію з цього приводу, аргументувавши це тим, що він є її братом.

Тимур Міндіч – це мій єдиний брат. Я, чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він знаходиться. Пробачте,

– відповіла вона.

За її словами, вона не пам'ятає достеменно, коли вони спілкувалися востаннє. Подробиці чи будь-які нові контакти вона не вказала. Також у неї також запитали про згадки в оприлюднених НАБУ записах.

Зокрема, йдеться про купівлю будинку у Швейцарії вартістю шість мільйонів. Водночас жінка своєю чергою відмовилась коментувати ці дані, сказавши, що "не готова обговорювати" відповідну інформацію.

Про який будинок ідеться?

Згідно з оприлюдненими фрагментами розмов, співрозмовники Карлсон (Тимур Міндіч) та Шугерман (Олександр Цукерман) обговорювали, що сестра Міндіча нібито планує придбати нерухомість у Швейцарії.

На опублікованих записах чути "три зараз, потім через місяць ще три", що, ймовірно, означає суму будинку.

Що відомо про скандал з Міндічем?