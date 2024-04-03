Впервые с 2022 года: министры обороны Франции и России провели телефонный разговор
Источник:Le Monde
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 3 апреля провел телефонный разговор с главой минобороны России Сергеем Шойгу. Разговор в основном касался теракта в российском "Крокус Сити Холле" и войны в Украине.
Как сообщает пресс-служба французского министра, Лекорню заявил, что Франция осуждает "агрессивную войну" России в Украине. Последний такой разговор деятелей состоялся еще осенью 2022 года.
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"Украинский след" в теракте
В разговоре Лекорню, в частности, осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.
Он подтвердил, что Франция не владеет никакой информацией, которая позволяла бы установить связь между этим терактом и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую инструментализацию этого события,
– говорится в заявлении.
Поддержка Украины
Также Себастьен Лекорню осудил агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины. Он заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".
Стоит отметить, что на сайте министерства обороны России пока нет информации об этих переговорах.
Во Франции прокомментировали удары по российским НПЗ
- Глава французского МИД Стефан Сежурне во время пресс-конференции после встречи с Энтони Блинкеном высказался относительно атак по НПЗ России. Он назвал эти атаки "легитимной обороной Украины".
- Он добавил: украинский народ действует по своему усмотрению, в рамках самозащиты, а Россия является агрессором. Поэтому здесь все очевидно и нечего комментировать.
- В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен не согласился с французским министром. Его комментарий был значительно резче. Как сказал Блинкен, США с первого дня войны делали все возможное, чтобы помочь Украине защититься. И Белый дом не поддерживал удары по целям за пределами Украины.