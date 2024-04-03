Вперше з 2022 року: міністри оборони Франції та Росії провели телефонну розмову
Джерело:Le Monde
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 3 квітня провів телефонну розмову з главою міноборони Росії Сергеєм Шойгу. Розмова здебільшого стосувалась теракту в російському "Крокус Сіті Холі" та війни в Україні.
Як повідомляє пресслужба французького міністра, Лекорню заявив, що Франція засуджує "агресивну війну" Росії в Україні. Остання така розмова діячів відбулась ще восени 2022 року.
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"Український слід" у теракті
У розмові Лекорню, зокрема, засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня та висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.
Він підтвердив, що Франція не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв'язок між цим терактом та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку інструменталізацію цієї події,
– йдеться в заяві.
Підтримка України
Також Себастьєн Лекорню засудив агресивну війну, яку Росія веде проти України. Він запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".
Варто зазначити, що на сайті міністерства оборони Росії наразі немає інформації щодо цих переговорів.
У Франції прокоментували удари по російським НПЗ
- Очільник французького МЗС Стефан Сежурне під час пресконференції після зустрічі з Ентоні Блінкеном висловився щодо атак по НПЗ Росії. Він назвав ці атаки "легітимною обороною України".
- Він додав: український народ діє на власний розсуд, у рамках самозахисту, а Росія є агресором. Тож тут усе очевидно і нема що коментувати.
- Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен не погодився з французьким міністром. Його коментар був значно різкішим. Як сказав Блінкен, США від першого дня війни робили все можливе, щоб допомогти Україні захиститися. Та Білий дім не підтримував удари по цілях за межами України.